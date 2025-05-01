Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır’dan itiraf: Kokusuna bile tahammül edemem!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osmanda Holofira karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, hem oyunculuğu hem de zarif duruşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin hayranları, genç oyuncunun biyografisini ve kamera arkasındaki yaşamını mercek altına almış durumda. Peki Ecem Sena Bayır'ın asla katlanamadığı, "Kokusuna bile tahammül edemem!" dediği şey ne? İşte başarılı oyuncunun hayatına dair merak edilen detaylar, ilgi duyduğu alanlar ve şaşırtan itirafı...