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Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır'dan itiraf: Kokusuna bile tahammül edemem!

"Kuruluş Osman" dizisinde 'Holofira' karakterini canlandıran Ecem Sena Bayır hakkındaki detaylar ve oyuncunun biyografisi merak ediliyor. Başarılı ismin özel yaşantısı, fobileri ve ilgi duyduğu alanlar dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır'ın "Kokusuna bile tahammül edemem..." dediği şey ne olabilir? İşte o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:36
Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır’dan itiraf: Kokusuna bile tahammül edemem!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osmanda Holofira karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, hem oyunculuğu hem de zarif duruşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin hayranları, genç oyuncunun biyografisini ve kamera arkasındaki yaşamını mercek altına almış durumda. Peki Ecem Sena Bayır'ın asla katlanamadığı, "Kokusuna bile tahammül edemem!" dediği şey ne? İşte başarılı oyuncunun hayatına dair merak edilen detaylar, ilgi duyduğu alanlar ve şaşırtan itirafı...

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır’dan itiraf: Kokusuna bile tahammül edemem!

Ecem Sena Bayır, 11 Nisan 1996 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi.

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır’dan itiraf: Kokusuna bile tahammül edemem!

İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümünden mezun oldu.

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır’dan itiraf: Kokusuna bile tahammül edemem!

Destan ve Kardeşlerim dizilerinde izleyenlerin karşısına çıkan Ecem Sena Bayır, Destan dizisinde Günseli karakterini, Kardeşlerim dizisinde ise Afra karakterini canlandırdı.

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır’dan itiraf: Kokusuna bile tahammül edemem!

BKM Mutfak ekibinde de yer alan Ecem Sena Bayır son olarak Kuruluş Osman dizisinde Holofira karakterine hayat veriyor.