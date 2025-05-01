Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır'dan itiraf: Kokusuna bile tahammül edemem!
"Kuruluş Osman" dizisinde 'Holofira' karakterini canlandıran Ecem Sena Bayır hakkındaki detaylar ve oyuncunun biyografisi merak ediliyor. Başarılı ismin özel yaşantısı, fobileri ve ilgi duyduğu alanlar dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır'ın "Kokusuna bile tahammül edemem..." dediği şey ne olabilir? İşte o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:36