Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 yıllık eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!
Başrolünde Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da Şahinşah Bey'i canlandıran Barış Falay hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşkına çevirdi. Falay'ın 19 yıllık eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Ünlü ismin oyuncu eşinin kim olduğunu öğrenenler 'Evli olduklarını bilmiyordum' yorumunda bulundu. Bakın Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın 19 yıllık eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!
Giriş Tarihi: 12.11.2025 13:52