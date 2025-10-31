Kadraj Galeri Kadraj İkon Kuruluş Orhan'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek'in gerçek mesleği şaşırttı! Güzel oyuncu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Kuruluş Orhan'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek'in gerçek mesleği şaşırttı! Güzel oyuncu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

İlk bölümünden itibaren televizyonda fırtınalar estiren Kuruluş Orhan, hem sürükleyici konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Gonca Hatun karakterini canlandıran Belgin Şimşek, genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Karakterin duygusal derinliğini başarıyla ekrana yansıtan Şimşek'in biyografisi ve gerçek mesleği merak konusu oldu. İşte Kuruluş Orhan'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31.10.2025 16:43
Kuruluş Orhan’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek’in gerçek mesleği şaşırttı! Güzel oyuncu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Son zamanların gözde oyuncularından Belgin Şimşek, hem güzelliği hem de yeteneğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kuruluş Orhan'da Gonca Hatun karakterini canlandıran genç yıldızın asıl mesleği ise duyanları şaşırttı.

Kuruluş Orhan’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek’in gerçek mesleği şaşırttı! Güzel oyuncu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Belgin Şimşek, İstanbul doğumlu ve 2000 yılında dünyaya geldi.

Kuruluş Orhan’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek’in gerçek mesleği şaşırttı! Güzel oyuncu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Genç yaşına rağmen oyunculuk dünyasında adından söz ettiren Şimşek'in asıl mesleği de hayranları tarafından merak edildi.

Kuruluş Orhan’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek’in gerçek mesleği şaşırttı! Güzel oyuncu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Güzel oyuncu Elektronörofizyoloji bölümünden mezun.

Kuruluş Orhan’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek’in gerçek mesleği şaşırttı! Güzel oyuncu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Belgin Şimşek mezuniyetinin ardından oyunculuk kariyerine devam etti.