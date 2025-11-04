Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’da Şahinşah’ın tarihteki yeri

KURULUŞ ORHAN'DA ŞAHİNŞAH BEY KİMDİR?

Osman Bey'in en yakın silah arkadaşı olarak tanıtılan Şahinşah Bey, mertliği ve kararlılığıyla dikkat çeken bir karakter. Sözünü sakınmayan, geri adım nedir bilmeyen bu yiğit bey için gelenek sarsılmaz bir gerçek, yenilik ise göze alınması gereken bir macera.