Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’da Şahinşah’ın tarihteki yeri
ATV ekranlarının büyük yankı uyandıran Kuruluş Orhan dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle gündemden düşmüyor. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri ise oyuncu Barış Falay oldu. Falay'ın canlandırdığı Şahinşah Bey karakteri, gizemli tavırları ve karanlık geçmişiyle seyirciyi adeta ekran başına kilitledi. Peki Şahinşah Bey kimdir, tarihte gerçekten yaşamış mıdır?
Giriş Tarihi: 04.11.2025 12:34