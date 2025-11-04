Kadraj Galeri Kadraj İkon Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’da Şahinşah’ın tarihteki yeri

Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’da Şahinşah’ın tarihteki yeri

ATV ekranlarının büyük yankı uyandıran Kuruluş Orhan dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle gündemden düşmüyor. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri ise oyuncu Barış Falay oldu. Falay'ın canlandırdığı Şahinşah Bey karakteri, gizemli tavırları ve karanlık geçmişiyle seyirciyi adeta ekran başına kilitledi. Peki Şahinşah Bey kimdir, tarihte gerçekten yaşamış mıdır?

Giriş Tarihi: 04.11.2025 12:34
Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’da Şahinşah’ın tarihteki yeri

ATV'nin büyük ses getiren dizisi Kuruluş Orhan, tarihi atmosferi ve güçlü karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Orhan Bey'in en yakın yol arkadaşı olarak karşımıza çıkan Şahinşah Bey karakteri ise kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Peki Kuruluş Orhan'da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? İşte hikayesi…

Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’da Şahinşah’ın tarihteki yeri

KURULUŞ ORHAN'DA ŞAHİNŞAH BEY KİMDİR?

Osman Bey'in en yakın silah arkadaşı olarak tanıtılan Şahinşah Bey, mertliği ve kararlılığıyla dikkat çeken bir karakter. Sözünü sakınmayan, geri adım nedir bilmeyen bu yiğit bey için gelenek sarsılmaz bir gerçek, yenilik ise göze alınması gereken bir macera.

Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’da Şahinşah’ın tarihteki yeri

Kuruluş Orhan'da tarihte iz bırakmış bir Türk beyini temsil eden Şahinşah Bey, hem karakter gücü hem de duruşuyla izleyicilerin gönlünde yer ediyor.

Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’da Şahinşah’ın tarihteki yeri

BARIŞ FALAY KİMDİR?

9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen başarılı oyuncu Barış Falay, aslen Bosna, Girit ve Orta Asya'ya uzanan bir aileden geliyor. Babasının memuriyeti nedeniyle çocukluk yıllarını Ankara ve Diyarbakır gibi farklı şehirlerde geçiren Falay, Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’da Şahinşah’ın tarihteki yeri

Tiyatro sahnesinde başladığı sanat yolculuğunu televizyon dünyasında başarıyla sürdüren Barış Falay, güçlü oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla her projede adından söz ettirmeyi başardı.
2006 yılında oyuncu Esra Ronabar ile evlenen Falay'ın, 2009 doğumlu Rüzgar Mavi adında bir oğlu bulunmaktadır.

Son olarak Ömer dizisinde "Reşat" karakterine hayat veren Barış Falay, geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük beğeni topladı.