KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre 12 aylık verileri içeren 2025 su yılı (yağışlı periyot) yağışları son 52 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi. Ülke genelinde bu dönemde 422.5 mm yağış raporlandı. 3 aylık 2025 Temmuz-Eylül kuraklık verilerine göre Marmara bölgesinin tamamında orta ve üzeri şiddette meteorolojik kuraklık yaşandı.
Giriş Tarihi: 15.10.2025 12:27