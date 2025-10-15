Kadraj Galeri Kadraj İkon KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...

KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre 12 aylık verileri içeren 2025 su yılı (yağışlı periyot) yağışları son 52 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi. 3 aylık 2025 Temmuz-Eylül kuraklık verilerine göre Marmara bölgesinin tamamında orta ve üzeri şiddette meteorolojik kuraklık yaşandı.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 12:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı periyodu kapsayan 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 dönemi 12 aylık verilerinden oluşan 2025 su yılı raporunu açıkladı.

2025 yağışları uzun yıllar ortalaması ve geçen yılın aynı döneminin yağışlarının altında gerçekleşti.

Ülke genelinde bu dönemde 422.5 mm yağış kaydedildi.

🔵SON 52 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ RAPORLANDI

Bu değer, uzun yıllar ortalamasının (573.4 mm) yüzde 26, geçen yıl aynı döneminin (597.0 mm) yüzde 29 altında gerçekleşti. Türkiye geneli 12 aylık su yılı yağışlarının son 52 yılın en düşük seviyesine indiği tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde son 65, Marmara Bölgesi'nde son 63, Akdeniz Bölgesi'nde son 51 ve Ege Bölgesi'nde son 18 yılın en düşük su yılı yağış seviyeleri gerçekleşti.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 60 AZALDI

2025 su yılı verilerine göre yağışlar normaline ve 2024 su yılı yağışına göre Marmara'da yüzde 34 azaldı. Ege Bölgesi'nde normaline göre yüzde 28, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 14 azalma gerçekleşti.