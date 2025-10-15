KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 60 AZALDI

2025 su yılı verilerine göre yağışlar normaline ve 2024 su yılı yağışına göre Marmara'da yüzde 34 azaldı. Ege Bölgesi'nde normaline göre yüzde 28, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 14 azalma gerçekleşti.