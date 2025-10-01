Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Yeni oranlar yürürlükte: Faizlerde indirim dalgası devam edecek mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında indirim kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle 1 Ekim itibarıyla geçerli olan düzenleme kapsamında akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e indirildi. Bu adım nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) uygulanan faiz oranlarına da yansıdı. Söz konusu işlemlerde 25 baz puanlık indirim yapıldı.
Giriş Tarihi: 01.10.2025 07:51