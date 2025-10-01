Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Yeni oranlar yürürlükte: Faizlerde indirim dalgası devam edecek mi?

"Piyasanın bir miktar canlanabilmesi için iç talepte hareketlilik gerekiyor. Bu nedenle kredi kartı kullanımında kısmi bir rahatlama sağlanması elzemdir." diyen Baydar, kredi kartı faizlerinde küçük ölçekli indirimlerin devam edebileceğini ancak bunun enflasyon ve iç talep verilerine bağlı olacağını belirtti.