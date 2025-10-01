Kadraj Galeri Kadraj İkon Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Yeni oranlar yürürlükte: Faizlerde indirim dalgası devam edecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında indirim kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle 1 Ekim itibarıyla geçerli olan düzenleme kapsamında akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e indirildi. Bu adım nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) uygulanan faiz oranlarına da yansıdı. Söz konusu işlemlerde 25 baz puanlık indirim yapıldı.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 07:51
Karar yalnızca kredi kartı faizleriyle sınırlı kalmadı. Kartlı ödemelerde üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56'lık POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı. Kredi kartı işlemlerinde oran sabit kalırken, banka kartı işlemlerinde azami POS komisyonu yüzde 1,04'e çekildi.

Ayrıca üye iş yerlerinin blokeli çalışmayı tercih etmeleri halinde banka kartları için azami bloke süresi 40 günden 15 güne düşürüldü. Bu yeni düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek ve ön ödemeli kartlar ile hesaptan hesaba iş yeri ödemelerini de kapsayacak.

"İndirimler Sürebilir"

Hürriyet'te yer alan habere göre, kredi kartı faiz oranlarındaki son indirimlerin piyasaya yansımalarını değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, TCMB'nin faiz politikalarında iç talebi gözettiğine dikkat çekti.

Baydar, "Faiz indirimi talebi artırıcı bir etki doğurabiliyor. İç talepte belirgin bir artış olmadığı sürece sınırlı faiz indirimleri devam edebilir. Ancak talepte bir kıpırdanma görülürse bu indirimler ertelenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Piyasanın bir miktar canlanabilmesi için iç talepte hareketlilik gerekiyor. Bu nedenle kredi kartı kullanımında kısmi bir rahatlama sağlanması elzemdir." diyen Baydar, kredi kartı faizlerinde küçük ölçekli indirimlerin devam edebileceğini ancak bunun enflasyon ve iç talep verilerine bağlı olacağını belirtti.