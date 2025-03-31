KPSS'li KPSS şartsız 1-30 Nisan binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

Türkiye genelinde kamu kurumları, Nisan 2025 personel alımlarına ilişkin ilanları yayımladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere binlerce kontenjanın açıldığı bu dönemde, en çok konuşulan alım Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nden geldi. İşte detaylar...