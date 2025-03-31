Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS'li KPSS şartsız 1-30 Nisan binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

KPSS'li KPSS şartsız 1-30 Nisan binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

Türkiye genelinde kamu kurumları, Nisan 2025 personel alımlarına ilişkin ilanları yayımladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere binlerce kontenjanın açıldığı bu dönemde, en çok konuşulan alım Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nden geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:39
KPSS’li KPSS şartsız 1-30 Nisan binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

📌 Öne Çıkan Kurumlar ve Kontenjanlar

Kurum KPSS Şartı Alınacak Kişi Başvuru Tarihleri
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 60 puan 3.477 kişi 14 Nisan 2025'e kadar
TİGEM KPSS'siz 306 kişi 2-7 Nisan 2025

KPSS’li KPSS şartsız 1-30 Nisan binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı 60 puan 130 kişi 3-18 Nisan 2025
Diyarbakır Büyükşehir Bel. 60 puan 100 kişi 18 Nisan 2025'e kadar
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 2 kişi 25 Nisan 2025'e kadar
KPSS’li KPSS şartsız 1-30 Nisan binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

🔍 KPSS'siz Alım Yapan Kurumlar

TİGEM: 306 kişi (Hayvan Bakıcısı, Tarla İşçisi)

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 1 kişi (Hizmetli, acil)

Tire Belediyesi: 3 kişi (Temizlik Personeli)

KPSS’li KPSS şartsız 1-30 Nisan binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

📅 Son Başvuru Tarihlerine Dikkat!

En Yakın Tarih: 7 Nisan (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi – 17 kişi)

En Yüksek Kontenjan: OGM (3.477 kişi)

KPSS Puanı Düşük Olanlar İçin: Dalaman Belediyesi (55 puan)

KPSS’li KPSS şartsız 1-30 Nisan binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

📝 Başvuru Şartları Neler?

  • Genel Koşullar:
    ✔️ TC vatandaşı olmak,
    ✔️ 18 yaşını doldurmuş olmak,