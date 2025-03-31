KPSS’li KPSS şartsız 1-30 Nisan binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

Türkiye genelinde kamu kurumları, Nisan 2025 personel alımlarına ilişkin ilanları yayımladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere binlerce kontenjanın açıldığı bu dönemde, en çok konuşulan alım Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nden geldi. İşte detaylar...
|Kurum
|KPSS Şartı
|Alınacak Kişi
|Başvuru Tarihleri
|Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
|60 puan
|3.477 kişi
|14 Nisan 2025'e kadar
|TİGEM
|KPSS'siz
|306 kişi
|2-7 Nisan 2025
|Kültür ve Turizm Bakanlığı
|60 puan
|130 kişi
|3-18 Nisan 2025
|Diyarbakır Büyükşehir Bel.
|60 puan
|100 kişi
|18 Nisan 2025'e kadar
|Ticaret Bakanlığı
|KPSS'siz
|2 kişi
|25 Nisan 2025'e kadar