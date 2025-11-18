Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS şartsız personel alımı: İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımı yapılacak

KPSS şartsız personel alımı: İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımı yapılacak

İŞKUR nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yüzlerce farklı meslek dalında personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Son aktarılan bilgilere göre ülkenin en kritik ve talep gören mesleklerinden biri olan hasta ve yaşlı bakım elemanı pozisyonu için Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir alım başladı. Bu alımların en önemli özelliği adaylardan kamu personeli seçme sınavı (KPSS) şartı aranmaması ve başvuruların doğrudan İŞKUR sistemi üzerinden yapılmasıdır.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 13:43
KPSS şartsız personel alımı: İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımı yapılacak

18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yayımlanan ilanlar pek çok büyük şehir başta olmak üzere farklı ilçelerde istihdam edilmek üzere yüzlerce kişiye kapı açıyor. Başvurmak isteyen adayların yoğun ilgi gören bu ilanlara son başvuru tarihleri dolmadan hızla müracaat etmeleri gerekiyor.

Beden işçisi, güvenlik, çaycı iş ilanları: İŞKURdan 76.973 işçi alımı e-şubede
Beden işçisi, güvenlik, çaycı iş ilanları: İŞKUR'dan 76.973 işçi alımı e-şubede
Şehir hastanelerinde iş fırsatı: İŞKUR’dan temizlik, garson, aşçı ve tüm kadrolar
Şehir hastanelerinde iş fırsatı: İŞKUR'dan temizlik, garson, aşçı ve tüm kadrolar
11 kurum memur alıyor: 60 KPSS puanı şart: İşkur, Ticaret Bakanlığı, Ösym...
11 kurum memur alıyor: 60 KPSS puanı şart: İşkur, Ticaret Bakanlığı, Ösym...

KPSS şartsız personel alımı: İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımı yapılacak

Alımlar Başladı: Hangi İller Personel Arıyor?

Hasta ve yaşlı bakımı yaşlanan nüfusun artması ve profesyonel destek ihtiyacının yükselmesiyle birlikte Türkiye'nin en stratejik sektörlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle özel sağlık kuruluşları huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri başta olmak üzere birçok kurum, İŞKUR aracılığıyla personel teminine hız vermiştir.

KPSS şartsız personel alımı: İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımı yapılacak

18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla güncel olan ve son başvuru tarihleri hızla yaklaşan bazı kilit alımlar ve iller şu şekildedir:

Büyükşehir Alımları: Ankara (Kahraman Kazan, Çankaya), İstanbul (Tuzla), İzmir (Karabağlar, Bayraklı), Bursa (Nilüfer, Mudanya, Mustafakemalpaşa) ve Mersin (Akdeniz) gibi metropoller, en fazla sayıda açık pozisyonu barındırıyor. Bu şehirlerdeki alımlar, genellikle özel huzurevleri ve özel hastaneler tarafından gerçekleştiriliyor.

KPSS şartsız personel alımı: İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımı yapılacak

Anadolu İlleri: Çorum (Sungurlu), Malatya (Battalgazi), Sakarya (Serdivan), Tekirdağ (Süleymanpaşa) ve Antalya (Kepez) gibi farklı bölgelerdeki alımlar da dikkat çekiyor. Bu çeşitlilik, istihdamın sadece büyük merkezlerle sınırlı kalmadığını, ülke geneline yayıldığını gösteriyor.

KPSS şartsız personel alımı: İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımı yapılacak

KPSS'siz Başvurunun Genel Şartları Nelerdir?

Hasta bakıcı alımında en çok merak edilen konu, adaylardan beklenen genel yeterliliklerdir. İŞKUR üzerinden yapılan bu alımlar, çoğunlukla özel sektör pozisyonları olduğu için KPSS puanı talep edilmez. Ancak her kurum, işin niteliğine göre kendi özel şartlarını belirler.