KPSS şartsız personel alımı: İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımı yapılacak
İŞKUR nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yüzlerce farklı meslek dalında personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Son aktarılan bilgilere göre ülkenin en kritik ve talep gören mesleklerinden biri olan hasta ve yaşlı bakım elemanı pozisyonu için Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir alım başladı. Bu alımların en önemli özelliği adaylardan kamu personeli seçme sınavı (KPSS) şartı aranmaması ve başvuruların doğrudan İŞKUR sistemi üzerinden yapılmasıdır.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 13:43