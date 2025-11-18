KPSS şartsız personel alımı: İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımı yapılacak

18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla güncel olan ve son başvuru tarihleri hızla yaklaşan bazı kilit alımlar ve iller şu şekildedir:

Büyükşehir Alımları: Ankara (Kahraman Kazan, Çankaya), İstanbul (Tuzla), İzmir (Karabağlar, Bayraklı), Bursa (Nilüfer, Mudanya, Mustafakemalpaşa) ve Mersin (Akdeniz) gibi metropoller, en fazla sayıda açık pozisyonu barındırıyor. Bu şehirlerdeki alımlar, genellikle özel huzurevleri ve özel hastaneler tarafından gerçekleştiriliyor.