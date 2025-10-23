Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne? İŞKUR'da ekim fırsatı!

İstihdam piyasasında büyük bir hareketlilik! İŞKUR, Ekim 2025 itibarıyla Türkiye genelinde hem kamu hem de özel sektördeki dev projeler için tam 19.045 Beden İşçisi (Genel) alımı yapacağını duyurdu. On binlerce iş arayan vatandaş için adeta bir can suyu olan bu alımların en cazip detayı ise KPSS şartı ARANMAYACAK! Her eğitim seviyesinden adaya açık olan bu büyük fırsat kapısı, kariyerine yeni bir yön vermek isteyenler için tarihi bir an. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak alınmaya başlandı. İşte il il kontenjanlar, başvuru koşulları ve anında başvuru linkleri!

Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:27
Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirilecek olan alımlar için toplam 19.045 kişilik dev bir kontenjan açıldı. En yüksek alım 3.039 kişi ile İstanbul'da yapılacak. İstanbul'u, 1.519 kişi ile Antalya, 1.280 kişi ile Kayseri ve 1.147 kişi ile İzmir takip ediyor.

Diğer bazı iller ve kontenjanları ise şu şekilde:

Ankara: 890

Gaziantep: 866

Balıkesir: 549

Bursa: 492

Kahramanmaraş: 303

Aydın: 285

Afyonkarahisar: 266

Adana: 234

Denizli: 176

Bilecik: 144

Eskişehir: 139

(Diğer illerin tam listesi İŞKUR sistemi üzerinde mevcuttur.)

KPSS Şartsız Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bu ilanlara başvuracak adayların, ilana özel durumlar haricinde, aşağıdaki temel koşulları karşılaması gerekmektedir. En önemli avantaj, alımların KPSS'siz personel alımı kapsamında yapılmasıdır.

Temel Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru tarihi itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kaydını güncellemiş olmak (işsiz statüsünde görünmek). Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli durumda olmak. İlanın yayımlandığı kurumun bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmak (Bu şart ilana göre değişebilir).

Adaylardan Beklenen Özel Şartlar Neler?

Genel şartların yanı sıra başvurulacak ilanın (kamu veya özel) niteliğine göre adaylardan ek koşullar istenebilmektedir.

Eğitim Şartı: İlanlara göre değişiklik göstermektedir. Bazı ilanlar için "en az okur-yazar" olmak yeterliyken, bazı ilanlarda "en az ilköğretim" veya "ortaöğretim (lise)" mezunu olma şartı aranabilmektedir.

Sağlık Durumu: Beden işçisi pozisyonları genellikle fiziki güç gerektirdiğinden, adayların ayakta durmaya veya çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması ve bunu belgelendirebilmesi istenebilir.

Yaş ve Tecrübe: Bazı kurumlar belirli bir yaş aralığında (örn. 18-45 yaş) adaylar arayabilir veya ilgili iş kolunda tecrübe şartı koyabilir.