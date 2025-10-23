KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne? İŞKUR'da ekim fırsatı!
İstihdam piyasasında büyük bir hareketlilik! İŞKUR, Ekim 2025 itibarıyla Türkiye genelinde hem kamu hem de özel sektördeki dev projeler için tam 19.045 Beden İşçisi (Genel) alımı yapacağını duyurdu. On binlerce iş arayan vatandaş için adeta bir can suyu olan bu alımların en cazip detayı ise KPSS şartı ARANMAYACAK! Her eğitim seviyesinden adaya açık olan bu büyük fırsat kapısı, kariyerine yeni bir yön vermek isteyenler için tarihi bir an. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak alınmaya başlandı. İşte il il kontenjanlar, başvuru koşulları ve anında başvuru linkleri!
