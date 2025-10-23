KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne? İŞKUR’da ekim fırsatı!

Adaylardan Beklenen Özel Şartlar Neler?

Genel şartların yanı sıra başvurulacak ilanın (kamu veya özel) niteliğine göre adaylardan ek koşullar istenebilmektedir.

Eğitim Şartı: İlanlara göre değişiklik göstermektedir. Bazı ilanlar için "en az okur-yazar" olmak yeterliyken, bazı ilanlarda "en az ilköğretim" veya "ortaöğretim (lise)" mezunu olma şartı aranabilmektedir.

Sağlık Durumu: Beden işçisi pozisyonları genellikle fiziki güç gerektirdiğinden, adayların ayakta durmaya veya çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması ve bunu belgelendirebilmesi istenebilir.

Yaş ve Tecrübe: Bazı kurumlar belirli bir yaş aralığında (örn. 18-45 yaş) adaylar arayabilir veya ilgili iş kolunda tecrübe şartı koyabilir.