KPSS 60 70 80 puanla kadrolar: Belediyelere memur, işçi ve personeller alınıyor

Türkiye genelinde belediyeler, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapmaya başladı. Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda, başvuru yapacak adayların belirlenen kriterleri karşılaması gerekiyor. Belediyelerin personel ihtiyacına göre açılan pozisyonlar arasında zabıta memuru, itfaiye eri, temizlik personeli, mühendis, tekniker, büro personeli ve güvenlik görevlisi gibi birçok farklı meslek grubu bulunuyor. Alımlar, belediyelerin kendi belirlediği şartlara göre şekilleniyor ve her pozisyon için özel kriterler sunuluyor.