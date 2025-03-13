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KPSS 60 70 80 puanla kadrolar: Belediyelere memur, işçi ve personeller alınıyor

Türkiye genelinde belediyeler, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapmaya başladı. Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda, başvuru yapacak adayların belirlenen kriterleri karşılaması gerekiyor. Belediyelerin personel ihtiyacına göre açılan pozisyonlar arasında zabıta memuru, itfaiye eri, temizlik personeli, mühendis, tekniker, büro personeli ve güvenlik görevlisi gibi birçok farklı meslek grubu bulunuyor. Alımlar, belediyelerin kendi belirlediği şartlara göre şekilleniyor ve her pozisyon için özel kriterler sunuluyor.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:13
KPSS 60 70 80 puanla kadrolar: Belediyelere memur, işçi ve personeller alınıyor

Belediye Personel Alımı Şartları

Belediye memur ve sözleşmeli personel alımlarında adayların sağlaması gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

KPSS sınavına girmiş ve ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

İlan edilen pozisyona göre belirlenen özel şartları taşımak

KPSS 60 70 80 puanla kadrolar: Belediyelere memur, işçi ve personeller alınıyor

Alım Yapılacak Belediyeler ve Son Başvuru Tarihleri

Aşağıda, Türkiye genelinde çeşitli belediyeler tarafından açılan personel alım ilanları ve son başvuru tarihleri listelenmiştir:

Bursa Büyükşehir Belediyesi - İtfaiye Eri - 14.03.2025

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi - Zabıta Memuru - 14.03.2025

Muğla Datça Belediyesi - Zabıta Memuru - 12.03.2025

Osmaniye Belediyesi - İtfaiye Eri - 14.03.2025

KPSS 60 70 80 puanla kadrolar: Belediyelere memur, işçi ve personeller alınıyor

Zonguldak Belediyesi - Memur - 09.04.2025

Hatay Arsuz Belediyesi - Memur - 26.03.2025

Trabzon Vakfıkebir Belediyesi - Sözleşmeli Personel - 19.03.2025

Bolu Gerede Belediyesi - Zabıta Memuru - 28.03.2025

İstanbul Adalar Belediyesi - Memur ve Zabıta Memuru - 11.04.2025

KPSS 60 70 80 puanla kadrolar: Belediyelere memur, işçi ve personeller alınıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi - İtfaiye Eri - 11.04.2025

TMSF - Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) - 04.04.2025

Ağrı Tutak Belediyesi - Memur - 27.03.2025

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi - Zabıta Memuru - 28.03.2025

Ankara Pursaklar Belediyesi - Zabıta Memuru - 11.04.2025

KPSS 60 70 80 puanla kadrolar: Belediyelere memur, işçi ve personeller alınıyor

İstanbul Bakırköy Belediyesi - Memur ve Zabıta Memuru - 09.04.2025

İstanbul Şişli Belediyesi - Zabıta Memuru - 28.03.2025

İzmir Dikili Belediyesi - Memur - 04.04.2025

İzmir Tire Belediyesi - Memur - 09.04.2025

Muğla Milas Belediyesi - Zabıta Memuru - 11.04.2025