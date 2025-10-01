KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇ TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kadro ve Branş Dağılımı Açıklandı

Resmî Gazete'de yer alan ilanla birlikte kadro ve branş dağılımları da belli oldu. En fazla alımın yapılacağı kadrolar hemşirelik ve sağlık teknikerliği alanlarında yoğunlaşıyor.

Hemşire: 6.445

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.809

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter): 1.370

Ebe: 805

Sağlık Teknikeri (Röntgen): 917

Büro Personeli: 290

Mühendis: 122

Bu kadroların yanı sıra avukat, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, laboratuvar teknikerleri ve diğer sağlık branşlarında da çok sayıda alım yapılacak.