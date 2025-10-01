KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇ TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel planlaması kapsamında Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte KPSS 2025/5 tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 01.10.2025 08:21