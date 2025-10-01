Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇ TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel planlaması kapsamında Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte KPSS 2025/5 tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 08:21
Adaylar 29 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle başvurularını yapabilecek. Tercih kılavuzunda belirtilen kuralların dışına çıkan başvurular ile posta yoluyla gönderilen ya da elden teslim edilen listeler geçerli olmayacak.

Yerleştirmeler, KPSS puanı esas alınarak ÖSYM tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilecek.

Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih süreci 6 Ekim'de sona erecek. Bu tarihten sonra gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevrilecek. Resmi bir tarih verilmemekle birlikte, sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Kadro ve Branş Dağılımı Açıklandı

Resmî Gazete'de yer alan ilanla birlikte kadro ve branş dağılımları da belli oldu. En fazla alımın yapılacağı kadrolar hemşirelik ve sağlık teknikerliği alanlarında yoğunlaşıyor.

Hemşire: 6.445

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.809

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter): 1.370

Ebe: 805

Sağlık Teknikeri (Röntgen): 917

Büro Personeli: 290

Mühendis: 122

Bu kadroların yanı sıra avukat, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, laboratuvar teknikerleri ve diğer sağlık branşlarında da çok sayıda alım yapılacak.

Sürekli İşçi Alımı da Yolda

Bakanlık, sözleşmeli personelin yanı sıra 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edeceğini duyurdu. Bu alımlara ilişkin ayrıntılar da tercih kılavuzunda paylaşılıyor.