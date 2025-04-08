Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS 2025 başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans, ÖABT...

KPSS 2025 başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans, ÖABT...

Her yıl yüz binlerce memur adayı tarafından heyecanla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için 2025 yılı sınav ve başvuru takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre KPSS'ye katılacak adaylar için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Memur olma hayali kuran binlerce kişi için geri sayım başladı. İşte sınav için merakla beklenen tarihler.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:24
KPSS 2025 başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans, ÖABT...

Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın büyük bir merakla beklediği 2025 KPSS takvimi açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte hem başvuru hem de sınav tarihleri kesinlik kazandı. Bu yıl eylül ayında gerçekleştirilecek olan KPSS, Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarıyla adayları bilgi ve zamanla yarışa sokacak.

KPSS 2025 başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans, ÖABT...

Başvurular 26 Haziran – 10 Temmuz Arasında Alınacak

KPSS 2025'e katılım sağlamak isteyen adaylar için başvuru süreci 26 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

KPSS 2025 başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans, ÖABT...

Adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamaları büyük önem taşıyor. Geç başvuru günlerinde başvuru kabul edilecek olsa da, ek ücret talep edileceği için adayların süreci yakından takip etmesi gerekiyor.

KPSS 2025 başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans, ÖABT...

Başvuru İşlemleri Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek başvuru sürecini başlatabilecek. Sistemde güncel bir fotoğraf ve iletişim bilgileri yer almayan adayların başvuru öncesinde ÖSYM merkezlerinden gerekli güncellemeleri yapmaları gerekiyor.

KPSS 2025 başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans, ÖABT...

KPSS 2025 Sınav Takvimi: Tarihler Belli Oldu

KPSS 2025, eylül ayında yapılacak ve üç önemli oturumla gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin duyurusuna göre sınav tarihleri şu şekilde:

KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür Oturumu: 7 Eylül 2025

KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. Oturum: 13 Eylül 2025

KPSS A Grubu Alan Bilgisi 2. Oturum: 14 Eylül 2025

Sınavlar, sabah saatlerinde başlayacak ve her oturum için adaylara farklı süreler tanınacak. Adaylar, giriş belgeleri ve kimlikleriyle sınav salonlarına en geç belirtilen saatten önce ulaşmak zorunda olacak.