KPSS 2025 başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans, ÖABT...
Her yıl yüz binlerce memur adayı tarafından heyecanla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için 2025 yılı sınav ve başvuru takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre KPSS'ye katılacak adaylar için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Memur olma hayali kuran binlerce kişi için geri sayım başladı. İşte sınav için merakla beklenen tarihler.
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:24