KPSS 2025 başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans, ÖABT...

Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın büyük bir merakla beklediği 2025 KPSS takvimi açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte hem başvuru hem de sınav tarihleri kesinlik kazandı. Bu yıl eylül ayında gerçekleştirilecek olan KPSS, Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarıyla adayları bilgi ve zamanla yarışa sokacak.