Kadraj Galeri Kadraj İkon Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında! Akyaka’dan Anıtlı’ya… Türkiye’den 4 köy global listede

Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında! Akyaka’dan Anıtlı’ya… Türkiye’den 4 köy global listede

Anadolu'nun köyleri dünyaya örnek oluyor. Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde Türkiye'den dört köy yer aldı. Muğla'nın Akyaka'sı, İzmir'in Barbaros'u, Mardin'in Anıtlı'sı ve Antalya'nın Kale Üçağız köyü doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en seçkin kırsal destinasyonları arasında gösterildi.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 12:04
Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında! Akyaka’dan Anıtlı’ya… Türkiye’den 4 köy global listede

Bir zamanlar sadece yerel halkın bildiği sessiz Anadolu köyleri, şimdi dünyanın gözdesi. BM Turizm Örgütü'nün "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde Türkiye'den dört köy birden yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında turizmi sadece ekonomik bir araç değil kültürel mirası yaşatan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkezine alan bir değer olarak gördüklerini ifade etti. İşte en iyi turizm köyleri listesi…

Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında! Akyaka’dan Anıtlı’ya… Türkiye’den 4 köy global listede

TÜRKİYE'NİN DÖRT KÖYÜ BM LİSTESİNDE

Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde Türkiye'den dört köy yer aldı.

Muğla'dan Akyaka, İzmir'den Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız köyleri, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi.

Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında! Akyaka’dan Anıtlı’ya… Türkiye’den 4 köy global listede

BAKAN ERSOY: "TURİZM, KÜLTÜREL MİRASIMIZI KURAN VE KORUYAN BİR GÜÇTÜR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; kültürel mirası koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak gördüklerini vurguladı.

Bu anlayışla, Türkiye'nin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında! Akyaka’dan Anıtlı’ya… Türkiye’den 4 köy global listede

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Köylerimiz Dünyanın En İyileri Arasında!

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde ülkemizden dört köy yer aldı:

Akyaka – Muğla, Barbaros – İzmir, Anıtlı – Mardin, Kale Üçağız – Antalya

Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu'nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor.

Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz.

Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."

(Fotoğraftaki yer: Barbaros Köyü Eski Camii - Urla/izmir)

Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında! Akyaka’dan Anıtlı’ya… Türkiye’den 4 köy global listede

BM TURİZM ÖRGÜTÜ'NDEN 29 ÜLKEDEN 52 KÖYE "EN İYİ TURİZM KÖYÜ" ÖDÜLÜ

BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen "En İyi Turizm Köyleri" girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü.

(Fotoğraftaki yer: Mardin Anıtlı Meryem Ana Kilisesi)