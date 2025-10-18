Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında! Akyaka’dan Anıtlı’ya… Türkiye’den 4 köy global listede

BAKAN ERSOY: "TURİZM, KÜLTÜREL MİRASIMIZI KURAN VE KORUYAN BİR GÜÇTÜR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; kültürel mirası koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak gördüklerini vurguladı.

Bu anlayışla, Türkiye'nin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.