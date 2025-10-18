Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında! Akyaka’dan Anıtlı’ya… Türkiye’den 4 köy global listede

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Köylerimiz Dünyanın En İyileri Arasında!
Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde ülkemizden dört köy yer aldı:
Akyaka – Muğla, Barbaros – İzmir, Anıtlı – Mardin, Kale Üçağız – Antalya
Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu'nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor.
Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz.
Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz.
Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."
(Fotoğraftaki yer: Barbaros Köyü Eski Camii - Urla/izmir)