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Koşullar değişti: 14-31 Ocak işçi alım ilanları geldi! İşte kadrolar

2025 yılı itibarıyla çeşitli kamu kurumları ve özel sektör şirketleri, Türkiye genelinde personel alımı için ilanlar yayınlamaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:29
Koşullar değişti: 14-31 Ocak işçi alım ilanları geldi! İşte kadrolar

Aşağıda, bu ilanlara dair özet bir bilgi bulabilirsiniz. Bu ilanlar, İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları sayfasında yayınlanmıştır.

Koşullar değişti: 14-31 Ocak işçi alım ilanları geldi! İşte kadrolar

Öne Çıkan İşçi Alım İlanları:

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2025

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. ve Tic. A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2025

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2025

Koşullar değişti: 14-31 Ocak işçi alım ilanları geldi! İşte kadrolar

İstanbul Mataş Maltepe Sağlık Turizm Eğitimi ve Hizmetleri A.Ş.

Son Başvuru Tarihleri: 27 Ocak 2025 ve 30 Ocak 2025

Bursa Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Engelli Alımı

Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2025

Koşullar değişti: 14-31 Ocak işçi alım ilanları geldi! İşte kadrolar

Çorum Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2025

Tunceli Pülümür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2025

İstanbul İSPARK A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2025

Koşullar değişti: 14-31 Ocak işçi alım ilanları geldi! İşte kadrolar

Ankara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK)

Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2025

Trabzon Araklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Birden Fazla İlan

Son Başvuru Tarihleri: 16 Ocak 2025