Koşullar değişti: 14-31 Ocak işçi alım ilanları geldi! İşte kadrolar

Aşağıda, bu ilanlara dair özet bir bilgi bulabilirsiniz. Bu ilanlar, İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları sayfasında yayınlanmıştır. Öne Çıkan İşçi Alım İlanları: Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2025 İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. ve Tic. A.Ş. Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2025 Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2025 İstanbul Mataş Maltepe Sağlık Turizm Eğitimi ve Hizmetleri A.Ş. Son Başvuru Tarihleri: 27 Ocak 2025 ve 30 Ocak 2025 Bursa Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelli Alımı Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2025 Çorum Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2025 Tunceli Pülümür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2025 İstanbul İSPARK A.Ş. Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2025 Ankara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2025 Trabzon Araklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Birden Fazla İlan Son Başvuru Tarihleri: 16 Ocak 2025 Genel Bilgilendirme: Bu ilanlarda farklı sektörlerde iş fırsatları sunulmakta olup, bazı pozisyonlar engelli bireyler için özel olarak ayrılmıştır. Adaylar, başvuru koşullarını dikkatlice inceleyerek uygun pozisyonlar için başvurularını tamamlayabilirler. Kaynak ve Başvuru Linki: Detaylı bilgilere ve başvuru formlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: Not: İlan tarihleri hızla güncellenmektedir. İlgilendiğiniz pozisyonlara dair başvuru tarihlerini kaçırmamak adına düzenli olarak İŞKUR web sitesini kontrol etmeniz önerilir.