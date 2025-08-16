Kadraj Galeri Kadraj İkon KOOP Market’te yetişen alır! 18-31 Ağustos kataloğunda çaydan tavuğa, temizlikten çeyiz ürünlerinde fırsatları yakala

KOOP Market, 18-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği "Yetişen Alır" kampanyası ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Çaydan tavuğa, temizlik ürünlerinden çeyizlik eşyalara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan indirimli ürünler, hem mutfak alışverişinde hem de ev ihtiyaçlarında bütçeye dost seçenekler oluşturuyor. İşte kampanya detayları…

Giriş Tarihi: 16.08.2025 21:01
Tarım Kredi Kooperatifi Market 18-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli indirim kataloğu ile alışveriş severlere avantajlı seçenekler sunuyor. "Yetişen Alır" kampanyası kapsamında çaydan tavuğa, temizlik ürünlerinden çeyizlik eşyalara kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla müşterilerle buluşuyor. İşte güncel katalog ve fiyat listesi…

KOOP MARKET'TE YETİŞEN ALIR

Molfix Fırsat Paketi (Bebek Bezi Çeşitleri): 339,00 TL

Cif Krem Limonlu 1500 ml: 109,90 TL

Cif Fırçalı Sprey: 62,90 TL

Sili Mikrofiber Bez: 22,50 TL

Mr. Oxy Leke Çıkarıcı Sprey: 64,90 TL

Mr. Oxy Temizlik Havlusu: 59,90 TL

Highgenic Silikonlu Kiraz Çiçeği Temizleyici: 59,90 TL

Highgenic Duşakabin Temizleyici: 60,00 TL

Highgenic Fırın, Ocak, Aspiratör Temizleyici: 50,00 TL

Oral-B Diş Fırçası Ekstra White: 24,50 TL

Oral-B Diş Macunu: 57,00 TL

Oral-B Diş İpi: 54,90 TL

Cire Aseptine Yetişkin SPF 50+ Güneş Kremi: 199,00 TL

Cire Aseptine Gül, Papatya, Hindistan Cevizi Şampuanı: 32,90 TL

Yetiş Çamaşır Deterjanı Çeşitleri: 89,90 TL

Palete Kalıcı Saç Boyası: 79,90 TL

Dov Orijinal Sabun: 50,00 TL

Pantene Şampuan: 79,50 TL

Flyout Sinek ve Sivrisinek Kovucu: 55,00 TL

Lav Kavanoz 1000 CC: 19,90 TL

Paşabahçe Kavanoz 1000 CC: 19,90 TL

Paşabahçe Kavanoz 660 CC: 17,50 TL

Sarkap Kavanoz Kapağı 88 mm, 10'lu: 34,90 TL

Kale Termos 20 L Piknik Sepeti: 289,90 TL

Kale Oto Termos 25 L: 799,00 TL

Akdeniz Bella Çelik Omlet Tava, 14-16-18, 3'lü: 799,00 TL

Akdeniz Bella Çelik Güveç Tava, 14-16-18, 3'lü: 899,00 TL

Penti Fit 15, 57 Ten, Açık Ten: 44,90 TL

Gezer Parmak Arası Kadın/Erkek Terlik Çeşitleri: 79,90 TL

Doğuş Çay Çeşitleri (Karadeniz, Tiryak, Filiz, 1000 g): 179,90 TL

Doğuş Çay Çeşitleri (Black Label, Early Grey, 48 adet): 64,90 TL

Nescafé Gold 100 g: 109,90 TL

Mehmet Efendi Dibek Kahvesi, 250 g: 59,90 TL

Arıcı Tuzsuz Tereyağı, 1000 g: 299,00 TL

Binboğa Bal, 850 g: 199,00 TL

Aydıner Çiftliği Tuzlu Tereyağı, 500 g: 199,00 TL

Yayla Tam Tane Ezine Peynir: 69,50 TL

Özlem Pastırma Çemenli, 100 g: 144,90 TL

Ömer Usta Kebap, 180 g: 144,90 TL

Bakpiç Donuk Kanat, kg: 195,90 TL

DMR Piliç Şişmit, 400 g: 44,90 TL

TMO Kakaolu Fındık Kreması, 400 g: 72,50 TL

TMO Sade Fındık Kreması, 400 g: 72,50 TL

TMO Fındık Ezmesi, 320 g: 72,50 TL

Siyah Zeytin Az Tuzlu, 800 g: 169,00 TL

Siyah Zeytin Kuru Sele, 800 g: 219,00 TL

Marmarabirlik Siyah Zeytin, 1100 g: 219,00 TL

Şitoğlu İrmik Helvası: 59,90 TL

Katmer Un, 4 kg: 79,90 TL

Bizim Mutfak Çorba Çeşitleri: 12,50 TL

Dr. Öetker Rulo Pasta Kakaolu: 57,50 TL

MİS Dondurma Sosu Çeşitleri: 49,90 TL

Dardanel Ton Balığı, 3x75 g: 134,50 TL

Kristal Maden Suyu Çeşitleri: 44,90 TL

Dr. Öetker Pizza: 44,90 TL

(Kaynak: KOOP)