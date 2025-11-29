Kadraj Galeri Kadraj İkon KOOP Market’te hafta sonu rüzgarı! 29-30 arasında çay, peynir, tavuk, temizlik ürünleri özel fiyatları

KOOP Market’te hafta sonu rüzgarı! 29-30 arasında çay, peynir, tavuk, temizlik ürünleri özel fiyatları

KOOP Market, 29-30 Kasım tarihleri arasında çaydan peynire, tavuktan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe özel fiyatlar sunarak hafta sonuna hızlı bir başlangıç yapıyor. İşte kampanyalı ürünlerin listesi!

Giriş Tarihi: 29.11.2025 15:58
KOOP Market’te hafta sonu rüzgarı! 29-30 arasında çay, peynir, tavuk, temizlik ürünleri özel fiyatları

Hafta sonu sürecek kampanya boyunca tüketiciler, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak indirimlerle avantajlı alışveriş fırsatı yakalıyor. İşte kaçırılmayacak indirimler!

KOOP Market’te hafta sonu rüzgarı! 29-30 arasında çay, peynir, tavuk, temizlik ürünleri özel fiyatları

KOOP MARKET'TE HAFTA SONU RÜZGARI

Tarım Kredi Koop Siyah Çay 1 KG – 179,90 TL

Tarım Kredi Koop Tuzsuz Tereyağı 1000 G – 449,90 TL

Tarım Kredi Koop Yarım Yağlı Yoğurt 1500 G – 87,90 TL

Tarım Kredi Koop Süt ve Süt Ürünleri (Sütaş Peynir) 500 G – 225,00 TL

Dr. Oetker Ristorante Pizza Çeşitleri (Adet) – 769,90 TL

Bütün Piliç KG – 84,50 TL

Tavuk Pirzola Çeşitleri KG – 135,00 TL

Tarım Kredi Koop Sade / Sütaş Beyaz Peynir 500 G – 105,00 TL

Glouanlastirilmiş / Rio Mare Ton Balığı 200 G – 169,90 TL

Tarım Kredi Koop Ayran 1,5 L – 45,00 TL

Tarım Kredi Koop Karışık Salça / Biber Salçası 700 G – 69,90 TL

Dr. Oetker Ristorante Pizza Çeşitleri (1 adet için varsayılan) – 135,00 TL

Özlem Dana Kuzu Sucuk KG – 769,90 TL

Hasek İşkembe Çorbası (Adet) – 125,90 TL

Aşr Donuk İşkembe Çorbası (Adet) – 125,90 TL

Süzme Peynir 500 G – 105,00 TL

Domates / Biber Salçası 700 G – 69,90 TL

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 G – 89,90 TL

Tunas Domates Salçası 830 G – 59,90 TL

Bezelye Konservesi (Adet) – 84,50 TL

Tarım Kredi Koop Karışık Turşu / Salatalık Turşusu 680 G – 129,90 TL

Tarım Kredi Koop Yeşil / Siyah Zeytin 940 G – 89,90 TL

Türk Kahvesi 500 G – 44,90 TL

KOOP Market’te hafta sonu rüzgarı! 29-30 arasında çay, peynir, tavuk, temizlik ürünleri özel fiyatları

KOOP MARKET'TE HAFTA SONU RÜZGARI

KOOP Market’te hafta sonu rüzgarı! 29-30 arasında çay, peynir, tavuk, temizlik ürünleri özel fiyatları

KOOP MARKET'TE HAFTA SONU RÜZGARI

KOOP Market’te hafta sonu rüzgarı! 29-30 arasında çay, peynir, tavuk, temizlik ürünleri özel fiyatları