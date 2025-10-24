KOOP Market’te hafta sonu fırsatı! 24–26 Ekim arasında gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakıma kadar birçok üründe özel indirimler

KOOP MARKET'TE HAFTA SONU FIRSATI
Altın Gürçay Anadolu Siyah Çay (1000 g): ₺209,90
Anadolu Buğday Unu (5 kg): ₺45,90
Anadolu Ayçiçek Yağı (5 L): ₺419,00
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı (32'li): ₺209,90
Familiar Naturel Kağıt Havlu (3'lü): ₺169,90
Küps Şeker (1 kg, 320 Adet): ₺49,50
Anadolu Domates Salçası (700 ml): ₺22,50
Yarım Kredi Tam Yağlı Beyaz Peynir: ₺249,00
Pidemiss Kıymalı Pide (3x125 g): ₺129,90
Pidemiss Kaşarlı Pide (3x125 g): ₺129,90
Tavuk Kanat Çeşitleri (1 kg): ₺259,00
Bütün Piliç Çeşitleri (1 kg): ₺89,90
Superfresh Milföy (1 kg): ₺89,90
Superfresh Süper Tatlı Mısır (3x450 g): ₺54,90
Anat Domates Dana Döner (200 g): ₺129,00
Sütaş Kaşar Peyniri (500 g): ₺189,00
Torku Ayran (1 L): ₺14,50
Söke Çiçek Balı (850 g): ₺99,90
Makarana Günü Anadolu Makarna Çeşitleri (500 g): ₺13,25
Ülker Probis Kakaolu Fındıklı Çilekli Bisküvi (10x20 g): ₺54,90
Eti Burçak Kurabiye Çeşitleri (264 g): ₺39,90
Ülker Piko Mini Kek (180 g): ₺39,90
Eti Puf (10'lu): ₺39,90