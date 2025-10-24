Kadraj Galeri Kadraj İkon KOOP Market’te hafta sonu fırsatı! 24–26 Ekim arasında gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakıma kadar birçok üründe özel indirimler

Hafta sonu alışverişi için KOOP Market'ten büyük fırsat geldi. 24–26 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanyayla, gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar yüzlerce üründe özel indirimler sunuluyor. İşte kampanyalı ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 24.10.2025 12:18
KOOP Market, 24 - 26 Ekim tarihleri arasında düzenlediği özel indirim kampanyasıyla hafta sonuna kazanç dolu bir başlangıç yapıyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, içecekten kişisel bakıma kadar yüzlerce üründe geçerli fırsatlarla dolu kampanya raflarda yerini alıyor. İşte Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürünler…

KOOP MARKET'TE HAFTA SONU FIRSATI

Altın Gürçay Anadolu Siyah Çay (1000 g): ₺209,90

Anadolu Buğday Unu (5 kg): ₺45,90

Anadolu Ayçiçek Yağı (5 L): ₺419,00

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı (32'li): ₺209,90

Familiar Naturel Kağıt Havlu (3'lü): ₺169,90

Küps Şeker (1 kg, 320 Adet): ₺49,50

Anadolu Domates Salçası (700 ml): ₺22,50

Yarım Kredi Tam Yağlı Beyaz Peynir: ₺249,00

Pidemiss Kıymalı Pide (3x125 g): ₺129,90

Pidemiss Kaşarlı Pide (3x125 g): ₺129,90

Tavuk Kanat Çeşitleri (1 kg): ₺259,00

Bütün Piliç Çeşitleri (1 kg): ₺89,90

Superfresh Milföy (1 kg): ₺89,90

Superfresh Süper Tatlı Mısır (3x450 g): ₺54,90

Anat Domates Dana Döner (200 g): ₺129,00

Sütaş Kaşar Peyniri (500 g): ₺189,00

Torku Ayran (1 L): ₺14,50

Söke Çiçek Balı (850 g): ₺99,90

Makarana Günü Anadolu Makarna Çeşitleri (500 g): ₺13,25

Ülker Probis Kakaolu Fındıklı Çilekli Bisküvi (10x20 g): ₺54,90

Eti Burçak Kurabiye Çeşitleri (264 g): ₺39,90

Ülker Piko Mini Kek (180 g): ₺39,90

Eti Puf (10'lu): ₺39,90

Tarım Kredi Nar Suyu (Donuk, 1000 g): ₺109,00

Tarım Kredi Badem (Kavrulmuş, Çiğ, 340 g): ₺184,90

Züber Fırtınadolu Cips Çeşitleri (Mısır Baharatlı, Pesto Ezmeli, 55 g): ₺44,90 (Adet Fiyatı)

Züber Meyve Bar Çeşitleri (Kakaolu/Sütlü/Yer Fıstığı Dolgulu/Kakaolu, 30 g): ₺39,50 (Adet Fiyatı)

Familia Natural Tuvalet Kağıdı (32'li): ₺249,90

Dirik Kahvesi (200 g): ₺49,90

Marshmallowlu Sandviç (182,5 g): ₺38,90

Eti Petit Beurre (Kakaolu/Kremalı, 270 g): ₺49,90 (Adet Fiyatı)

Molped Pure&Soft Günlük Ped (40'lı): ₺39,90

Molped Pure&Soft Hijyenik Ped Çeşitleri (Normal/Uzun/Gece, 8'li): ₺79,90 (Adet Fiyatı)

Çaykur Rize Turist Çay (1000 g): ₺249,90

Tarım Kredi Beyaz Peynir (Tam Yağlı Olgunlaştırılmış, 900 g): ₺329,00

Tarım Kredi Taze Kaşar Peyniri (Tam Yağlı, 1 kg): ₺324,90

Tarım Kredi Süt (Tam Yağlı, 1 L): ₺28,90

Bakpiliç Donuk Fileto (1 kg): ₺190,00

Riviera Zeytinyağı (1 L): ₺249,00

Tarım Kredi Kebir Tereyağı (500 g): ₺239,00

Tarım Kredi Yoğurt (Yarım Yağlı, 2500 g): ₺89,90

Tahin/Dut Pekmezi (600 g): ₺164,50

Kuzey Balık Donuk Somon Steak Dilimleri (500 g): ₺215,00

Tarım Kredi Siyah Yağlı Salamura Zeytin (XS, 500 g): ₺79,90

Marmarabirlik Gold Doğal Salamura Siyah Zeytin (AZ Tuzlu, M, 800 g): ₺199,00

