Konya’daki cinayette yeni detaylar! Katilin evladın cebinden çıkanlar şoke etti

Konya'daki cinayette yeni detaylar! Katil evladın cebinden çıkanlar şoke etti
Konya'da babası, annesi ve küçük kardeşini tüfekle öldürdükten sonra canına kıyan Ali Tunç'un psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Polisin evde yaptığı incelemede Ali Tunç'un cebinde de 4 adet fişek bulunduğu, önceden katliama hazırlık yaptığı öğrenildi. Tunç'un babasının "oğlum, seninle gurur duyuyorum." şeklindeki mesajı ise tüyleri diken diken etti.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:40