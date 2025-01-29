Konya’daki cinayette yeni detaylar! Katilin evladın cebinden çıkanlar şoke etti

Tunç'un psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Daha önceden berberlik yaptığı öğrenilen Tunç'un 2019 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de yaşarken gazilere yönelik ücretsiz tıraş etme kampanyası başlattığı, bu paylaşımın ilgili baba Nurettin'in, "Çok güzel bir projeye imza atmışsın oğlum, seninle gurur duyuyorum.