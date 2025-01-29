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Konya'daki cinayette yeni detaylar! Katil evladın cebinden çıkanlar şoke etti

Konya'da babası, annesi ve küçük kardeşini tüfekle öldürdükten sonra canına kıyan Ali Tunç'un psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Polisin evde yaptığı incelemede Ali Tunç'un cebinde de 4 adet fişek bulunduğu, önceden katliama hazırlık yaptığı öğrenildi. Tunç'un babasının "oğlum, seninle gurur duyuyorum." şeklindeki mesajı ise tüyleri diken diken etti.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:40
Konya’daki cinayette yeni detaylar! Katilin evladın cebinden çıkanlar şoke etti

Konya'da babası Nurettin (50), annesi Canfeda (51) ve küçük kardeşi Hasancan'ı (17) sırtlarından ve kafalarından pompalı tüfekle vurup, öldürdükten sonra intihar eden Ali Tunç'la (28) ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Konya’daki cinayette yeni detaylar! Katil evladın cebinden çıkanlar şoke etti

Tunç'un psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Daha önceden berberlik yaptığı öğrenilen Tunç'un 2019 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de yaşarken gazilere yönelik ücretsiz tıraş etme kampanyası başlattığı, bu paylaşımın ilgili baba Nurettin'in, "Çok güzel bir projeye imza atmışsın oğlum, seninle gurur duyuyorum.

Konya’daki cinayette yeni detaylar! Katil evladın cebinden çıkanlar şoke etti

Yolun açık olsun. Allah'ım hayırlı işler bol kazançlar versin" yorumunda bulunduğu görüldü.

Konya’daki cinayette yeni detaylar! Katil evladın cebinden çıkanlar şoke etti

İNTİHAR ETTİ

Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan Murat Sitesinde dün akşam yaşanan dehşette, cinnet getiren Ali Tunç, babası Nurettin, annesi Canfeda ve küçük kardeşi Hasancan'ı pompalı tüfekle sırtlarından ve kafalarından pompalı tüfekle vurup, öldürdükten sonra intihar etti.

Konya’daki cinayette yeni detaylar! Katil evladın cebinden çıkanlar şoke etti

Dehşet evi ile ilgili yeni ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı.