Konya Karapınar'daki Meke Gölü'ne can suyu! Yıllık 2,5 milyon metreküplük temiz su | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan flaş hamle

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'dünyanın nazar boncuğu' olarak nitelendirilen Meke Gölü, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuramaya yüz tutmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020 yılından bu yana hazırlanan projeler ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda doğa harikası gölü kurtarmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2021 yılında inşasına başlanan Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ilk etabı tamamlandı.