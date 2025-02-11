Kadraj Galeri Kadraj İkon Konya Karapınar'daki Meke Gölü'ne can suyu! Yıllık 2,5 milyon metreküplük temiz su | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan flaş hamle

Konya Karapınar'daki Meke Gölü'ne can suyu! Yıllık 2,5 milyon metreküplük temiz su | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan flaş hamle

Kurumaya yüz tutan Konya Karapınar'daki Meke Gölü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Meke Gölü'ne can suyu için yapılan projelerden Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde ilk aşama tamamlandı.

Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:27
Konya Karapınar’daki Meke Gölü’ne can suyu! Yıllık 2,5 milyon metreküplük temiz su

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nü kurtarmak için hayata geçirdiği projelerden biri olan Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde ilk aşama tamamlandı.

Konya Karapınar’daki Meke Gölü’ne can suyu! Yıllık 2,5 milyon metreküplük temiz su

Şehrin atık sularını arıtmaya başlayan tesis ikinci aşamada ileri biyolojik arıtmayı hayata geçirecek. Bu sayede elde edilecek temiz su 8,5 buçuk kilometrelik iletim hattı ile Meke Gölü'ne taşınacak. Çalışmalarla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Kurum, "Nazar boncuğumuz Meke Gölü, can suyuna kavuşuyor" dedi.

Konya Karapınar’daki Meke Gölü’ne can suyu! Yıllık 2,5 milyon metreküplük temiz su

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'dünyanın nazar boncuğu' olarak nitelendirilen Meke Gölü, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuramaya yüz tutmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020 yılından bu yana hazırlanan projeler ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda doğa harikası gölü kurtarmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2021 yılında inşasına başlanan Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ilk etabı tamamlandı.

Konya Karapınar’daki Meke Gölü’ne can suyu! Yıllık 2,5 milyon metreküplük temiz su

Şehrin suyunu arıtan tesis ikinci etabı tamamlandığında Meke Gölü'ne ve çevresine yeniden can verecek. İlk aşamada arıtılan atık sular ileri biyolojik arıtma sistemlerinin de hayata geçmesiyle daha da temiz bir hale getirilecek.

Konya Karapınar’daki Meke Gölü’ne can suyu! Yıllık 2,5 milyon metreküplük temiz su

İnşaatı devam eden 8.5 kilometrelik iletim hattı tamamlandığında tesisten elde edilecek arıtılmış suyu Meke Gölü'ne taşıyacak.