Konya deprem haritası 2025: Konya’da fay hattı var mı, hangi bölgeler riskli?

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

🔸AFAD'ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda Konya, üçüncü derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Bu durum, kentin birinci ve ikinci derece risk grubundaki illere kıyasla daha düşük bir tehlike seviyesinde olduğunu gösteriyor. Ancak kamuoyunda sıkça dile getirilen "Konya deprem bölgesi değil" algısı, uzmanlara göre gerçeği tam olarak yansıtmıyor.