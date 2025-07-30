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Konya deprem haritası 2025: Konya’da fay hattı var mı, hangi bölgeler riskli?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve yıllarca düşük deprem riskiyle anılan Konya, son dönemde yaşanan depremlerle yeniden gündeme geliyor. Konya'nın Ilgın ilçesinde sabah saat 06.40'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. "Konya'da fay hattı var mı? Deprem riski düşük mü?" gibi sorular vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. AFAD ve MTA verilerine göre, Konya çevresinde yer alan Akşehir-Ilgın Fayı, Tuz Gölü Fayı, Ecemiş Fayı ve Konya Fay Zonu gibi aktif fay hatları, bölgedeki potansiyel tehlikeleri gözler önüne seriyor. Peki Konya'da hangi ilçeler daha riskli? İşte 2025 güncel Konya deprem haritası

Giriş Tarihi: 30.07.2025 09:01
Konya deprem haritası 2025: Konya’da fay hattı var mı, hangi bölgeler riskli?

Son zamanda meydana gelen depremler, "Konya'da fay hattı var mı? Hangi ilçeler risk altında?" gibi soruları beraberinde getirdi. İç Anadolu'nun geniş düzlüklerinde yer almasına rağmen Konya, Akşehir-Ilgın Fayı, Tuz Gölü Fayı, Ecemiş Fayı ve Konya Fay Zonu gibi aktif yapılarla çevrili durumda. İşte 2025 Konya deprem haritası ve risk taşıyan bölgeler…

Konya deprem haritası 2025: Konya’da fay hattı var mı, hangi bölgeler riskli?

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

🔸AFAD'ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda Konya, üçüncü derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Bu durum, kentin birinci ve ikinci derece risk grubundaki illere kıyasla daha düşük bir tehlike seviyesinde olduğunu gösteriyor. Ancak kamuoyunda sıkça dile getirilen "Konya deprem bölgesi değil" algısı, uzmanlara göre gerçeği tam olarak yansıtmıyor.

Konya deprem haritası 2025: Konya’da fay hattı var mı, hangi bölgeler riskli?

🔸Konya Valiliği ve AFAD iş birliğiyle hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin sismik yapısını detaylı biçimde ortaya koyuyor. Buna göre, Konya topraklarının %16'sı çok tehlikeli, %17'si tehlikeli, %67'si ise görece güvenli deprem zonunda yer alıyor. Akşehir, Ilgın, Doğanhisar, Tuzlukçu, Hüyük ve Yunak ilçeleri en yüksek risk grubunda bulunurken, Konya şehir merkezi genel olarak düşük riskli alanda yer alıyor. Ancak merkezin batı kesimi, Konya Fay Zonu'na yakınlığı nedeniyle potansiyel tehlike barındırıyor.

Konya deprem haritası 2025: Konya’da fay hattı var mı, hangi bölgeler riskli?

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

🔸Deprem açısından uzun yıllar boyunca "görece güvenli" kabul edilen Konya, aslında birden fazla aktif fay hattına ev sahipliği yapıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) 2025 yılına ait diri fay haritasına göre, şehir genelinde deprem üretme potansiyeline sahip önemli fay zonları bulunuyor.

Konya deprem haritası 2025: Konya’da fay hattı var mı, hangi bölgeler riskli?

KONYA'DA HANGİ İLÇELER FAY HATTI ÜZERİNDE?

🔸Bunlardan ilki Akşehir-Ilgın Fayı. Akşehir, Ilgın, Doğanhisar ve Sultandağı çevresinde uzanan bu fay hattı, Akşehir Grabeni'nin güney sınırını oluşturuyor. Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, 1900 ile 2016 yılları arasında bu bölgede 5.0 ve üzeri büyüklükte toplam 9 deprem meydana geldi. Bu da bölgenin geçmişte önemli sarsıntılar yaşadığını ortaya koyuyor.