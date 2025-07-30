Konya deprem haritası 2025: Konya’da fay hattı var mı, hangi bölgeler riskli?
İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve yıllarca düşük deprem riskiyle anılan Konya, son dönemde yaşanan depremlerle yeniden gündeme geliyor. Konya'nın Ilgın ilçesinde sabah saat 06.40'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. "Konya'da fay hattı var mı? Deprem riski düşük mü?" gibi sorular vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. AFAD ve MTA verilerine göre, Konya çevresinde yer alan Akşehir-Ilgın Fayı, Tuz Gölü Fayı, Ecemiş Fayı ve Konya Fay Zonu gibi aktif fay hatları, bölgedeki potansiyel tehlikeleri gözler önüne seriyor. Peki Konya'da hangi ilçeler daha riskli? İşte 2025 güncel Konya deprem haritası…
Giriş Tarihi: 30.07.2025 09:01