Kadraj Galeri Kadraj İkon Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1.5 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1.5 milyon TL'nin geri ödemesi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi konut kredilerini de hareketlendirdi. 11 Eylül itibarıyle politika faizinin %43'ten %40,5'e çekilmesinin ardından, ev sahibi olmayı düşünenler "Konut kredisi faizleri düştü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Eylül ayında 120 ay vadeli 1,5 milyon TL'lik konut kredisi için güncel faiz oranı ne durumda, geri ödemesi ne kadar olur? Banka banka ( Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank) faiz oranlarını ve ödeme tablolarını derledik.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 16:45
Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1.5 milyon TL’nin geri ödemesi

Ev hayali kuranlar konut kredisi oranlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut kredisi ödeme tabloları ve faiz oranları merak konusu oldu. İşte banka banka 1,5 milyon TL'lik 120 ay vadeli kredinin geri ödemesi...

Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1.5 milyon TL’nin geri ödemesi

AKBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %2,79
  3. Aylık Taksit
  4. 43.449,10 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 5.247.152 TL
Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1.5 milyon TL’nin geri ödemesi

YAPI KREDİ

  1. Faiz Oranı
  2. %2,99
  3. Aylık Taksit
  4. 46.196,49 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 5.569.652 TL
Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1.5 milyon TL’nin geri ödemesi

İŞ BANKASI

  1. Faiz Oranı
  2. %3,01
  3. Aylık Taksit
  4. 46.473,36 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 5.611.003 TL
Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1.5 milyon TL’nin geri ödemesi

GARANTİ BBVA

  1. Faiz Oranı
  2. %3,01
  3. Aylık Taksit
  4. 46.473,36 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 5.610.753 TL