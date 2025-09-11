Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1.5 milyon TL'nin geri ödemesi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi konut kredilerini de hareketlendirdi. 11 Eylül itibarıyle politika faizinin %43'ten %40,5'e çekilmesinin ardından, ev sahibi olmayı düşünenler "Konut kredisi faizleri düştü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Eylül ayında 120 ay vadeli 1,5 milyon TL'lik konut kredisi için güncel faiz oranı ne durumda, geri ödemesi ne kadar olur? Banka banka ( Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank) faiz oranlarını ve ödeme tablolarını derledik.