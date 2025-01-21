komek.org.tr: KOMEK KAYIT 2025! Online Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır?
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) 2025 yılı için yeni dönem kayıtlarını başlattı. 21 Ocak 2025 tarihi itibarıyla başlayan kayıt dönemi Konya genelindeki 84 KOMEK ve ASEM hizmet binasında eğitim almak isteyenlere kapılarını açarken aynı zamanda uzaktan eğitim imkanı sunan KUZEM platformu üzerinden de katılımcılara çeşitli branşlarda eğitim fırsatları sağlanıyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:47