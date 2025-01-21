komek.org.tr: KOMEK KAYIT 2025! Online Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 2025 yılı için kayıt dönemi başladı. Sanat, zanaat, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve mesleki gelişim gibi geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunan KOMEK, Konya merkez ve ilçelerdeki 84 kurs merkezi ile öğrencilere eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.