Kadraj Galeri Kadraj İkon komek.org.tr: KOMEK KAYIT 2025! Online Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

komek.org.tr: KOMEK KAYIT 2025! Online Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) 2025 yılı için yeni dönem kayıtlarını başlattı. 21 Ocak 2025 tarihi itibarıyla başlayan kayıt dönemi Konya genelindeki 84 KOMEK ve ASEM hizmet binasında eğitim almak isteyenlere kapılarını açarken aynı zamanda uzaktan eğitim imkanı sunan KUZEM platformu üzerinden de katılımcılara çeşitli branşlarda eğitim fırsatları sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:47
KOMEK KAYIT 2025: Online Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 2025 yılı için kayıt dönemi başladı. Sanat, zanaat, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve mesleki gelişim gibi geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunan KOMEK, Konya merkez ve ilçelerdeki 84 kurs merkezi ile öğrencilere eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.

KOMEK KAYIT 2025: Online Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

KOMEK ve ASEM'deki kurslara katılmak isteyenler 21 Ocak 2025 itibarıyla başvurularını online olarak yapabiliyor.

KOMEK KAYIT 2025: Online Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

Online Başvuru Süreci

Yeni dönemde başvurular, konya.bel.tr ve komek.org.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Kursiyerler, başvuru sırasında tercih ettikleri kurs merkezi ve eğitim programını seçerek ilgili bilgileri dolduracaklar. Kayıt işlemleri, 3 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

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KOMEK KAYIT 2025: Online Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

Başkan Altay'dan Kayıt Açıklaması
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'in yeni dönemi hakkında yaptığı açıklamada, "Konya genelinde 84 KOMEK ve ASEM hizmet binamız, 35 spor merkezimiz ve 25 yüzme havuzuyla kursiyerlerimizin ihtiyaçlarına uygun eğitimler sunmaya devam ediyoruz. KOMEK'e katılmak isteyen hemşehrilerimizi internet üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

KOMEK KAYIT 2025: Online Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

KOMEK, Konya'daki her yaştan ve meslekten kişiye hitap eden eğitim programlarıyla katılımcılarının hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor hem de mesleki becerilerini artırmalarına olanak tanıyor.