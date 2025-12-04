Kadraj Galeri Kadraj İkon Kokina buketi suya konulur mu, nasıl saklanır? Bu püf noktayla evde ilk günkü gibi kalıyor

Yeni yıl kokina buketleri yılbaşı dekorasyonunun vazgeçilmez parçalarından biri haline geliyor. Bu özel aranjmanlar, doğru yöntem uygulanmadığında ev ortamında hızlıca çürüyor. Oysa uygun şekilde muhafaza edildiğinde haftalarca taze görünümünü koruyabilen kokina, aslında oldukça dayanıklı bir süs bitkisi. Peki kokina buketi suya konulur mu mu? İşte evde saklama yöntemi...

Giriş Tarihi: 04.12.2025 16:41
Kokina, sanılanın aksine tek bir bitkiden oluşan doğal bir çiçek değildir. Kırmızı meyvelerini çobanpüskülü ya da Ruscus aculeatus bitkisinden, yeşil dallarını ise farklı bir sarmaşık türünden alan bu aranjman tamamen el yapımıdır. Peki kokina buketi nasıl saklanmalı? İşte püf noktası!

KOKİNA SUYA KONULUR MU?

Evlerde kokina alan birçok kişi, onu diğer çiçekler gibi su içinde sergilemenin doğru olduğunu düşünür. Oysa kokina suyla temas ettiğinde yapısı çok hızlı bozulur. Kırmızı meyveleri kısa sürede yumuşamaya, rengini kaybetmeye ve dökülmeye başlar. Yeşil kısımlar ise çürümeye yaklaşan mat ve cansız bir görüntü alır. Çünkü bu bitki "susuz kullanım" mantığıyla hazırlanan bir aranjmandır; bu nedenle kuru tutulması onun için en sağlıklı yöntemdir.

DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMİ

Kokinanın uzun süre taze görünmesi için dikkat edilmesi gereken ilk unsur ışıktır. Çoğu kişi buketi pencere kenarına yerleştirir ancak doğrudan güneş ışığı meyvelerin rengini soldurur, yeşil dalları kırılganlaştırır. Bu yüzden güneş almayan, hafif gölgeli ve serin alanlar kokina için çok daha uygundur.

NEM KOKİNANIN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Tıpkı ısıda olduğu gibi nem de kokinanın formunu hızla kaybetmesine neden olur. Buharın yoğun olduğu mutfak ve banyo gibi alanlarda buket kısa sürede deforme olabilir. Onu en iyi koruyacak ortam hafif hava akışının olduğu, nispeten kuru salon veya antre köşeleridir.

DOĞRU ŞEKİLDE KONUMLANDIRIN

Kokinanın yapısını koruyabilmesi için dik tutulması önemlidir. Böylece dallar bükülmez, üzerindeki meyveler daha sağlam kalır ve buket genel estetiğini uzun süre korur. Dekoratif bir sepet içinde veya su konulmayan sağlam bir vazo içinde sergilemek en ideal yöntemdir.