Kokina buketi suya konulur mu, nasıl saklanır? Bu püf noktayla evde ilk günkü gibi kalıyor

KOKİNA SUYA KONULUR MU?

Evlerde kokina alan birçok kişi, onu diğer çiçekler gibi su içinde sergilemenin doğru olduğunu düşünür. Oysa kokina suyla temas ettiğinde yapısı çok hızlı bozulur. Kırmızı meyveleri kısa sürede yumuşamaya, rengini kaybetmeye ve dökülmeye başlar. Yeşil kısımlar ise çürümeye yaklaşan mat ve cansız bir görüntü alır. Çünkü bu bitki "susuz kullanım" mantığıyla hazırlanan bir aranjmandır; bu nedenle kuru tutulması onun için en sağlıklı yöntemdir.