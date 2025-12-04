Kadraj
Kokina buketi suya konulur mu, nasıl saklanır? Bu püf noktayla evde ilk günkü gibi kalıyor
Yeni yıl kokina buketleri yılbaşı dekorasyonunun vazgeçilmez parçalarından biri haline geliyor. Bu özel aranjmanlar, doğru yöntem uygulanmadığında ev ortamında hızlıca çürüyor. Oysa uygun şekilde muhafaza edildiğinde haftalarca taze görünümünü koruyabilen kokina, aslında oldukça dayanıklı bir süs bitkisi. Peki kokina buketi suya konulur mu mu? İşte evde saklama yöntemi...
Giriş Tarihi: 04.12.2025 16:41