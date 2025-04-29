Kadraj Galeri Kadraj İkon Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek, tam altın Darphane’de böyle üretiliyor

Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek, tam altın Darphane’de böyle üretiliyor

Altın insanlık tarihinin en kadim ve en değerli yatırım araçlarından biri olarak hala tahtını koruyor. Sadece bir yatırım değil aynı zamanda düğünlerin, özel günlerin ve mirasların vazgeçilmezi olan altın Türkiye'de özellikle Cumhuriyet altını formuyla ön plana çıkıyor. Bu eşsiz değerli metalin nasıl üretildiğini merak edenler için Darphane'nin kapıları aralanıyor. Peki altın üretimi nasıl yapılıyor? İşte aşama aşama adımları.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:23
Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek, tam altın Darphane’de böyle üretiliyor

Türkiye'de yatırımcıların gözdesi olan Cumhuriyet altını, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde ileri teknolojiyle ve geleneksel ustalıkla üretiliyor. Altının saf haliyle başlayan bu serüven, mikron hassasiyetindeki makineler ve titiz insan eliyle tam bir mühendislik harikasına dönüşüyor.

Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek, tam altın Darphane’de böyle üretiliyor

1. Dökümle Başlayan Serüven

Altın üretim yolculuğuna döküm işleminden geçerek başlıyor. İlk olarak saflığı ayarlanmış olan altın, yüksek sıcaklıkta eritiliyor ve özel kalıplara dökülerek 22 ayar halinde rulo haline getiriliyor.

Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek, tam altın Darphane’de böyle üretiliyor

Bu rulo formu altının daha sonraki işlemler için şekillendirilmeye uygun hale gelmesini sağlıyor.

Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek, tam altın Darphane’de böyle üretiliyor

2. Haddeleme: Altın İnceliyor

Rulo halindeki altın hadde makinelerinde sıkıştırılarak inceltiliyor. Bu işlemde amaç altını belirli bir kalınlığa ulaştırmak.

Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek, tam altın Darphane’de böyle üretiliyor

Hassas ölçümlerle gerçekleştirilen haddeleme işlemi, Cumhuriyet altınının ebat ve ağırlık standartlarına sadık kalmasını sağlıyor.