Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek, tam altın Darphane’de böyle üretiliyor

Türkiye'de yatırımcıların gözdesi olan Cumhuriyet altını, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde ileri teknolojiyle ve geleneksel ustalıkla üretiliyor. Altının saf haliyle başlayan bu serüven, mikron hassasiyetindeki makineler ve titiz insan eliyle tam bir mühendislik harikasına dönüşüyor.