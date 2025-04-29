Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek, tam altın Darphane’de böyle üretiliyor
Altın insanlık tarihinin en kadim ve en değerli yatırım araçlarından biri olarak hala tahtını koruyor. Sadece bir yatırım değil aynı zamanda düğünlerin, özel günlerin ve mirasların vazgeçilmezi olan altın Türkiye'de özellikle Cumhuriyet altını formuyla ön plana çıkıyor. Bu eşsiz değerli metalin nasıl üretildiğini merak edenler için Darphane'nin kapıları aralanıyor. Peki altın üretimi nasıl yapılıyor? İşte aşama aşama adımları.
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:23