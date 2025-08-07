Kadraj Galeri Kadraj İkon Kıyıda köşede altını olan hemen kontrol etsin! 24 ayar gram, yarım, çeyrek altının sahte olup olmadığı böyle anlaşılıyor

Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş yatırımcının rotasını yeniden sarı metale çevirdi. Yıl sonuna kadar fiyatların daha da artacağı beklentisiyle özellikle küçük yatırımcılar gram ve çeyrek altına yoğun ilgi gösteriyor. Ancak piyasadaki bu hareketlilik dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? İşte ayırt etme yolları!

Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:40
Son dönemde altın fiyatlarının hızla yükselmesi, yatırımcı ilgisini de beraberinde artırdı. Özellikle küçük yatırımcıların tercih ettiği gram ve çeyrek altınlarda sahtecilik vakaları artış gösteriyor. Bu durum, vatandaşların mağduriyet yaşamasına yol açarken, kuyumcu esnafı sahte altını nasıl anlayabileceklerine dair önemli uyarılarda bulunuyor.

Piyasa Fiyatının Altında Satılan Altınlara Dikkat

Uzmanlar, piyasa fiyatının altında satışa sunulan gram veya çeyrek altınların sahte olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Son yıllarda özellikle düğün sezonlarında sahte altın kullanımı yaygınlaştı.

İnternet üzerinden veya güvenilmeyen satıcılardan alınan altınlarda dolandırıcılık riski önemli ölçüde artıyor. Uzmanlar, uygun fiyata altın vaat eden platformlardan alışveriş yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Kuyumcu Olmayanların Sahte Altını Anlaması Zor

A Haber'de yer alan bilgilere göre, kuyumcu Metin Yavuz, üzerinde 14 ayar veya 8 ayar damgası bulunan ancak gerçek altın olmayan ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirtti.

Dolandırıcıların gerçek altına çok benzeyen sahte altınlar üretebildiğini ifade eden Yavuz, "Çeyrek altında bile sahteciliğin o kadar ustalıkla yapıldığı durumlar oluyor ki, kuyumcu olmayan birinin bunu anlaması neredeyse imkansız" dedi.