Kıyıda köşede 14.000 TL’si olana müjde! Milli Emlak’tan 434 m2 arsa satışa çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, mülkiyeti hazineye ait atıl durumdaki arsaları değerlendirmek için yeni satış ilanlarını duyurdu. Ocak 2025 itibarıyla satışa sunulan arsalara ilişkin detaylar belli oldu. Milli Emlak'tan Satılık Arsa İlanları Milli Emlak, devlet mülkiyetinde bulunan ve kullanılmayan hazine arazilerini uygun fiyatlarla yatırımcılarla buluşturuyor. Satış sürecinde, öncelikle arsaların durumu belirlenip değerleme çalışmaları yapılıyor. Ardından, belirlenen fiyatlarla Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden ilanlar yayımlanıyor. Ocak 2025 itibarıyla satışı gerçekleştirilecek arsalar arasında Erzurum, Olur ilçesinde yer alan 434,23 metrekarelik bir arazi de bulunuyor. Erzurum / Olur'da Satışa Çıkan Arsa Detayları İhale Bedeli: 14.000 TL Teminat Bedeli: 2.800 TL Yüzölçümü: 434,23 m² İhale Tarihi: 5 Şubat 2025 - Saat 14:30 İhale Yeri: Erzurum / Olur İletişim: Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Telefon: (442) 235 52 02 Arsanın imar durumu 'hayır' olarak belirtilmiş olup, satış işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Yatırımcılar İçin Büyük Fırsat! Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar, uygun fiyatlarıyla yatırım yapmak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor. Satış ilanlarını takip etmek ve detaylı bilgi almak isteyenler Milli Emlak Resmi Sitesi üzerinden güncel ilanlara ulaşabilir. İşte arsa fiyatları 📢 Yatırım yapmak isteyenler için fırsat dolu satışlar devam ediyor! İhale tarihlerini kaçırmamak için resmi duyuruları takip edebilirsiniz. NOT: Fotoğraflar Milli Emlak resmi sitesinden alınmıştır ARSA SATIŞ İLANLARI VE FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ