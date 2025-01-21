Kıyıda köşede 14.000 TL’si olana müjde! Milli Emlak’tan 434 m2 arsa satışa çıktı

Yatırımcılar İçin Büyük Fırsat!

Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar, uygun fiyatlarıyla yatırım yapmak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor. Satış ilanlarını takip etmek ve detaylı bilgi almak isteyenler Milli Emlak Resmi Sitesi üzerinden güncel ilanlara ulaşabilir.