Kadraj Galeri Kadraj İkon Kıyıda köşede 14.000 TL'si olana müjde! Milli Emlak'tan 434 m2 arsa satışa çıktı

Kıyıda köşede 14.000 TL'si olana müjde! Milli Emlak'tan 434 m2 arsa satışa çıktı

Türkiye'de konut ve arsa fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıları ve ev sahibi olmak isteyenleri Milli Emlak'ın satışa sunduğu hazine arazilerine yönlendirdi.

Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:57
Kıyıda köşede 14.000 TL’si olana müjde! Milli Emlak’tan 434 m2 arsa satışa çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, mülkiyeti hazineye ait atıl durumdaki arsaları değerlendirmek için yeni satış ilanlarını duyurdu. Ocak 2025 itibarıyla satışa sunulan arsalara ilişkin detaylar belli oldu.

Kıyıda köşede 14.000 TL’si olana müjde! Milli Emlak’tan 434 m2 arsa satışa çıktı

Milli Emlak'tan Satılık Arsa İlanları

Milli Emlak, devlet mülkiyetinde bulunan ve kullanılmayan hazine arazilerini uygun fiyatlarla yatırımcılarla buluşturuyor. Satış sürecinde, öncelikle arsaların durumu belirlenip değerleme çalışmaları yapılıyor. Ardından, belirlenen fiyatlarla Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden ilanlar yayımlanıyor.

Kıyıda köşede 14.000 TL’si olana müjde! Milli Emlak’tan 434 m2 arsa satışa çıktı

Ocak 2025 itibarıyla satışı gerçekleştirilecek arsalar arasında Erzurum, Olur ilçesinde yer alan 434,23 metrekarelik bir arazi de bulunuyor.

Erzurum / Olur'da Satışa Çıkan Arsa Detayları

İhale Bedeli: 14.000 TL

Teminat Bedeli: 2.800 TL

Yüzölçümü: 434,23 m²

İhale Tarihi: 5 Şubat 2025 - Saat 14:30

İhale Yeri: Erzurum / Olur

İletişim: Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Telefon: (442) 235 52 02

Kıyıda köşede 14.000 TL’si olana müjde! Milli Emlak’tan 434 m2 arsa satışa çıktı

Arsanın imar durumu "hayır" olarak belirtilmiş olup, satış işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Kıyıda köşede 14.000 TL’si olana müjde! Milli Emlak’tan 434 m2 arsa satışa çıktı

Yatırımcılar İçin Büyük Fırsat!

Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar, uygun fiyatlarıyla yatırım yapmak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor. Satış ilanlarını takip etmek ve detaylı bilgi almak isteyenler Milli Emlak Resmi Sitesi üzerinden güncel ilanlara ulaşabilir.