Kısmi af çıkacak mı, ne zaman? Kısmi af kimleri kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan kısmi af ve 100. yıl affı iddiaları, 10. Yargı Paketi ile yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 55 maddelik yeni düzenleme ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor. Paket kapsamında mahkumlar için denetimli serbestlik sürecinin genişletilmesi gündeme gelirken tutuklama yasağına ilişkin mevcut 2 yıllık sınırın korunacağı belirtiliyor. Peki yeni yargı paketi hangi düzenlemeleri içeriyor? Kısmi af gelecek mi? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:58