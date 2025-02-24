Kadraj Galeri Kadraj İkon Kısmi af çıkacak mı, ne zaman? Kısmi af kimleri kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

Kısmi af çıkacak mı, ne zaman? Kısmi af kimleri kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan kısmi af ve 100. yıl affı iddiaları, 10. Yargı Paketi ile yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 55 maddelik yeni düzenleme ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor. Paket kapsamında mahkumlar için denetimli serbestlik sürecinin genişletilmesi gündeme gelirken tutuklama yasağına ilişkin mevcut 2 yıllık sınırın korunacağı belirtiliyor. Peki yeni yargı paketi hangi düzenlemeleri içeriyor? Kısmi af gelecek mi? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:58
Kısmi af çıkacak mı, ne zaman? Kısmi af kimleri kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan "Kısmi Af" düzenlemesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti kongresi sırasında bir televizyon yayınında soruları yanıtlayan Tunç, infaz düzenlemesine dair kamuoyunda oluşan beklentilere ilişkin mesajlar verdi.

Kısmi af çıkacak mı, ne zaman? Kısmi af kimleri kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

Adalet Bakanı'ndan "Kısmi Af" Açıklaması

Son dönemde gündeme gelen "Kısmi Af" iddialarına ilişkin görüşlerini aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işlemiş ancak hükmü kesinleşmeyen mahkumlara yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirtti. "Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bu kapsama giremedi. Bu konuda bir talepleri var. Burada eşitlik ilkesi doğrultusunda bir düzenleme yapılabilir, ancak bu bir af değil" ifadelerini kullandı.

Kısmi af çıkacak mı, ne zaman? Kısmi af kimleri kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

10. Yargı Paketi ne getirecek?

Adalet Bakanı, Meclis gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nin ardından, 10. Yargı Paketi üzerine de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kısmi af çıkacak mı, ne zaman? Kısmi af kimleri kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sözünü ettiği yeni yargı reformuyla ilgili olarak, "Toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlamaya yönelik suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirecek önemli düzenlemeler olacak" dedi. Ayrıca ceza adalet sisteminin caydırıcılığını artıracak çalışmalar yapıldığını da vurguladı.

Kısmi af çıkacak mı, ne zaman? Kısmi af kimleri kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi: Yeni yasa teklifleri yolda

AK Parti, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilk yargı paketi için harekete geçti. Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen çalışmalarla, ceza hukukundaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenlemelerin yer aldığı ilk yasa teklifinin Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Hazırlanan yasa taslağında şu maddeler dikkat çekiyor:

2 yıl ve altı ceza gerektiren suçlarda belirli bir süre hapis yatılması veya zorunlu kamu hizmeti getirilmesi

Denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarında değişiklik

Ceza adalet sisteminde caydırıcılığı artıracak yeni düzenlemeler

Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra ilk yargı paketi, Adalet Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.