Kısmi af çıkacak mı, ne zaman? Kısmi af kimleri kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

Adalet Bakanı'ndan "Kısmi Af" Açıklaması

Son dönemde gündeme gelen "Kısmi Af" iddialarına ilişkin görüşlerini aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işlemiş ancak hükmü kesinleşmeyen mahkumlara yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirtti. "Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bu kapsama giremedi. Bu konuda bir talepleri var. Burada eşitlik ilkesi doğrultusunda bir düzenleme yapılabilir, ancak bu bir af değil" ifadelerini kullandı.