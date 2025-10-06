Kadraj Galeri Kadraj İkon Kış adım adım geliyor! MGM'den İstanbul dahil 3 bölgeye uyarı: Şiddetli yağmur fırtınası bastıracak! Bu geceye dikkat

Kış adım adım geliyor! MGM'den İstanbul dahil 3 bölgeye uyarı: Şiddetli yağmur fırtınası bastıracak! Bu geceye dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye, yeni haftada serin ve yağmurlu havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş bekleniyor. Serin hava dalgasıyla birlikte batı ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece gerileyeceği öngörülüyor. Peki İstanbul'da bugün yağmur var mı? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte 6 Ekim bölge bölge hava durumu raporu!

Türkiye, yeni haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından serin ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Batıdan Başlayan Yağışlar Salı Günü Etkisini Artıracak

Çelik, yarın ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve büyük ölçüde yağışsız bir hava görüleceğini belirtti. Ancak akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak serin ve yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını duyurdu.

Özellikle Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın akşamdan itibaren yağışların başlayacağını vurgulayan Çelik, salı günü ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in büyük bölümünde kuvvetli gök gürültülü sağanakların beklendiğini açıkladı.

Yağışlar Doğuya Kayacak, Batıda Sıcaklıklar Düşecek

Çelik, çarşamba günü itibarıyla yağışların doğuya doğru hareket edeceğini, batı ve iç kesimlerde ise etkisini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Perşembe ve cuma günleri sistemin doğuya kaymasıyla birlikte iç ve doğu bölgelerde yağışların devam edeceğini aktardı.
Sistemin etkisiyle birlikte özellikle çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.