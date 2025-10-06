Kış adım adım geliyor! MGM'den İstanbul dahil 3 bölgeye uyarı: Şiddetli yağmur fırtınası bastıracak! Bu geceye dikkat

Batıdan Başlayan Yağışlar Salı Günü Etkisini Artıracak

Çelik, yarın ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve büyük ölçüde yağışsız bir hava görüleceğini belirtti. Ancak akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak serin ve yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını duyurdu.

