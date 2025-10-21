Kadraj Galeri Kadraj İkon KIŞ GÜN DÖNÜMÜ TARİHİ 2025: Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman?

KIŞ GÜN DÖNÜMÜ TARİHİ 2025: Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman?

Ekim ayının sonlarına yaklaşırken, sabahları geç aydınlanan ve akşamları erken kararan havalar herkeste aynı soruyu gündeme taşıdı. Kış aylarının etkisini göstermeye başladığı bu dönemde Güneş'in Dünya'ya geliş açısı da değişiyor. Bu doğal döngü hem gündüz süresini hem de gecelerin uzunluğunu belirliyor. Peki günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman? İşte merak edilen tarih!

Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:03
Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye daha eğik açıyla gelmeye başladı. Bu da gündüzlerin giderek kısalmasına, gecelerin ise uzamasına neden oluyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe ya da okula gidenler havanın uzun süre karanlık kalmasından etkileniyor. Ancak bu durum sonsuza kadar sürmeyecek; doğa döngüsünü tamamladığında, günler yeniden uzamaya başlayacak.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?

Kuzey Yarımküre'de yılın en kısa günü 21 Aralık'ta yaşanır. Bu tarih, aynı zamanda kış gün dönümü olarak bilinir. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir ve bu noktadan itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Kısacası, 21 Aralık'tan itibaren günler yavaş yavaş uzamaya başlar.

Bu uzama süreci yaklaşık altı ay boyunca devam eder ve 21 Haziran'da, yani yaz gün dönümünde, en uzun gündüz yaşanır. Ardından döngü tersine döner; yaz biter, günler yeniden kısalmaya başlar.

YILIN DÖRT DÖNÜM NOKTASI

Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak her yıl dört özel tarih yaşanır:

21 Mart: Gece ve gündüz eşitlenir, ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece; yaz mevsimi başlar.

23 Eylül: Gece ve gündüz yeniden eşitlenir, sonbahar başlar.

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır; kış mevsimi başlar.