KIŞ GÜN DÖNÜMÜ TARİHİ 2025: Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman?

Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye daha eğik açıyla gelmeye başladı. Bu da gündüzlerin giderek kısalmasına, gecelerin ise uzamasına neden oluyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe ya da okula gidenler havanın uzun süre karanlık kalmasından etkileniyor. Ancak bu durum sonsuza kadar sürmeyecek; doğa döngüsünü tamamladığında, günler yeniden uzamaya başlayacak.