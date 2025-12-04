Kış gün dönümü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Günler ne zaman uzayacak?
Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte günlerin kısalması sabah erken saatlerde yola çıkan pek çok kişinin dikkatini yeniden en uzun gece takvimine çevirdi. Aralık ayına girilmesiyle beraber gözler, kış gün dönümünün hangi tarihte gerçekleşeceğine odaklandı. Bu dönem Kuzey Yarımküre'de gecelerin zirveye çıktığı, gündüzlerin ise yıl içindeki en kısa halini aldığı evre olarak biliniyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 09:56