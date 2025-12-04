Kadraj Galeri Kadraj İkon Kış gün dönümü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Günler ne zaman uzayacak?

Kış gün dönümü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Günler ne zaman uzayacak?

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte günlerin kısalması sabah erken saatlerde yola çıkan pek çok kişinin dikkatini yeniden en uzun gece takvimine çevirdi. Aralık ayına girilmesiyle beraber gözler, kış gün dönümünün hangi tarihte gerçekleşeceğine odaklandı. Bu dönem Kuzey Yarımküre'de gecelerin zirveye çıktığı, gündüzlerin ise yıl içindeki en kısa halini aldığı evre olarak biliniyor.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 09:56
Kış gün dönümü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Günler ne zaman uzayacak?

Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik olarak ulaştığı tarih, kış gündönümü olarak tanımlanıyor. Bu astronomik olay sırasında Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gecesi yaşanıyor.

Kış gün dönümü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Günler ne zaman uzayacak?

Aynı anda Güney Yarımküre yaz mevsimine adım atarken Kuzey Yarımküre'de kış resmen başlıyor.

Kış gün dönümü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Günler ne zaman uzayacak?

Bu dönüm noktası günlerin yeniden uzamaya başlayacağının da habercisi.

Kış gün dönümü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Günler ne zaman uzayacak?

Günler Ne Zaman Uzamaya Başlayacak?

2025 yılında da bu değişimin başlangıç tarihi aynı: 21 Aralık. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler ise yavaş yavaş uzamaya başlayacak.

Kış gün dönümü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Günler ne zaman uzayacak?

Bu süreç, yaz gün dönümüne denk gelen 21 Hazirana kadar devam edecek. Her geçen gün bir öncekinin birkaç saniye daha uzun gündüz süresiyle gelmesi bekleniyor.