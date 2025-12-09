Kadraj Galeri Kadraj İkon Kış depresyonu kapıda: Soğuk havalar psikolojinizi bozabilir!

Kuzey Avrupa'da ve özellikle Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki ülkelerde yaşayanlar, uzun ve karanlık kış dönemlerine yabancı değil. Gün ışığının neredeyse tamamen kaybolduğu aylar boyunca soğuk hava hakim olurken bölge insanı bu koşullara hem fiziksel hem de mental olarak uyum sağlamayı öğrenmiş durumda. Kimi bölgelerde ekimde başlayan ve nisana kadar süren bu dönem milyonlarca kişide mevsimsel ruh hali değişikliklerine ve yorgunluğa yol açabiliyor.

21 Aralık'ta gerçekleşecek kış gündönümü kuzey yarımkürede yılın en kısa günü olarak biliniyor. Güneş ışığı her geçen gün biraz daha artsa da sert kış etkileri bir süre daha devam edecek. Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan uzmanlarla konuşan Associated Press, kışı daha dayanılır kılan yöntemleri derledi.

Uyku Düzeni ve Sosyal Bağlar Belirleyici

Euronews'te yer alan habere göre, Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden araştırma profesörü Dr. Timo Partonen, kışın biyolojik ritmin olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Gün ışığının sınırlı olması uyku düzenini bozarken sabahları uyanmayı zorlaştırıyor. Bu nedenle birçok kişi daha uzun süre uyuduğunu düşünse de, güne dinlenmiş başlamıyor.

Partonen, şafak simülatörü olarak bilinen ve yatağı yavaşça ışıkla doldurarak uyanmayı kolaylaştıran cihazların uyku ritmini desteklediğini aktarıyor.

Ayrıca kış aylarında sosyal geri çekilme eğilimi artıyor. İnsanlar daha çabuk sinirlenebiliyor ve çevresiyle çatışma yaşayabiliyor. Partonen'e göre ilişkileri sürdürmek ve sosyalleşmeye devam etmek ruhsal iyilik halinin korunmasında önemli.

Bu dönemde egzersiz de büyük rol oynuyor. Uzmanlar, özellikle akşamları artan karbonhidrat isteğinin her yıl 2–5 kilo arasında kilo artışına yol açabileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle egzersizi rutine dahil etmek ve mümkünse bir arkadaşla yapmak motivasyonu artırıyor.