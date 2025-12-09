Kış depresyonu kapıda: Soğuk havalar psikolojinizi bozabilir!

21 Aralık'ta gerçekleşecek kış gündönümü kuzey yarımkürede yılın en kısa günü olarak biliniyor. Güneş ışığı her geçen gün biraz daha artsa da sert kış etkileri bir süre daha devam edecek. Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan uzmanlarla konuşan Associated Press, kışı daha dayanılır kılan yöntemleri derledi.