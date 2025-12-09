Kış depresyonu kapıda: Soğuk havalar psikolojinizi bozabilir!
Kuzey Avrupa'da ve özellikle Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki ülkelerde yaşayanlar, uzun ve karanlık kış dönemlerine yabancı değil. Gün ışığının neredeyse tamamen kaybolduğu aylar boyunca soğuk hava hakim olurken bölge insanı bu koşullara hem fiziksel hem de mental olarak uyum sağlamayı öğrenmiş durumda. Kimi bölgelerde ekimde başlayan ve nisana kadar süren bu dönem milyonlarca kişide mevsimsel ruh hali değişikliklerine ve yorgunluğa yol açabiliyor.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:16