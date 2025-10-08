Kış aylarında cildiniz neden kuruyor? Sebebi sandığınızdan farklı

SOĞUK HAVALARDA CİLDİNİZİ KORUMANIN YOLLARI

✨Dondurucu soğuklar, özellikle yaş ilerledikçe cildimiz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Kış aylarında sürekli soğuk eller ve ayaklar, kuru ve pullanan bir ciltle birleştiğinde, cildimizin ciddi şekilde kuruduğunun bir göstergesi olabilir.

✨Soğuk havalarda birçok kişi pürüzlü, kaşıntılı ve tahriş olmuş cilt sorunları yaşar. Ancak sıcaklıklar düştüğünde ortaya çıkabilecek veya kötüleşebilecek başka cilt hastalıkları da vardır.

Soğuk mevsimde daha sık görülen bazı cilt rahatsızlıkları şunlardır:

Egzama: Kuru, kırmızı bölgeler ve ağrılı çatlaklarla kendini gösterir.

Sedef hastalığı: Gümüş renkli pullarla kaplı kalın, kırmızı deri plakları oluşturur.

Gül hastalığı (Rosacea): Yüzde kızarıklık, yanak ve burunda kırmızı şişliklerle kendini belli eder.

Seboreik dermatit: Saç derisinde kepek olarak bilinir, ancak kaş, burun kenarı ve çene çevresinde pullu döküntülere yol açabilir.

