Kadraj Galeri Kadraj İkon Kış aylarında cildiniz neden kuruyor? Sebebi sandığınızdan farklı

Kış aylarında cildiniz neden kuruyor? Sebebi sandığınızdan farklı

Kış mevsimiyle birlikte cilt kuruluğu şikayetleri artıyor. Harvard Health'de yer alan bilgilere göre bu durumun nedeni soğuk hava ya da rüzgarla ilgili değil. Evlerde kullanılan ısıtma sistemleri, uzun ve sıcak duşlar, yanlış sabun tercihleri cilt kuruluğuna neden olabiliyor. Peki cilt pul pul neden dökülür? İşte çözüm önerileri...

Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:18
Kış aylarında cildiniz neden kuruyor? Sebebi sandığınızdan farklı

Sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Soğuk havayla birlikte birçok kişi, "Kış aylarında cildim neden kuruyor? Kuru cilde ne iyi gelir?" sorularına yanıt arıyor. Uzmanlara göre cilt kuruluğunun bilinen nedenleri olsa da, asıl etken çoğu zaman düşündüğümüzden çok daha farklı.

Kış aylarında cildiniz neden kuruyor? Sebebi sandığınızdan farklı

SOĞUK HAVALARDA CİLDİNİZİ KORUMANIN YOLLARI

✨Dondurucu soğuklar, özellikle yaş ilerledikçe cildimiz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Kış aylarında sürekli soğuk eller ve ayaklar, kuru ve pullanan bir ciltle birleştiğinde, cildimizin ciddi şekilde kuruduğunun bir göstergesi olabilir.

✨Soğuk havalarda birçok kişi pürüzlü, kaşıntılı ve tahriş olmuş cilt sorunları yaşar. Ancak sıcaklıklar düştüğünde ortaya çıkabilecek veya kötüleşebilecek başka cilt hastalıkları da vardır.

Soğuk mevsimde daha sık görülen bazı cilt rahatsızlıkları şunlardır:

Egzama: Kuru, kırmızı bölgeler ve ağrılı çatlaklarla kendini gösterir.

Sedef hastalığı: Gümüş renkli pullarla kaplı kalın, kırmızı deri plakları oluşturur.

Gül hastalığı (Rosacea): Yüzde kızarıklık, yanak ve burunda kırmızı şişliklerle kendini belli eder.

Seboreik dermatit: Saç derisinde kepek olarak bilinir, ancak kaş, burun kenarı ve çene çevresinde pullu döküntülere yol açabilir.

Kış aylarında cildiniz neden kuruyor? Sebebi sandığınızdan farklı

Harvard'a bağlı Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nden Dr. Rachel Reynolds'a göre, yıllarca sorunsuz bir cilde sahip olan kişiler bile yaş ilerledikçe, özellikle kış aylarında yeni cilt problemleriyle karşılaşabiliyor. Özellikle menopoz sonrası ilk beş yıl kadınlar için zorlu bir dönem olabilir azalan östrojen seviyeleri cilt nemini de azaltır.

✨Dr. Reynolds, "Yaşlandıkça cildimiz doğal olarak kurur. Bazı kişiler, yaşlandıklarında hava koşullarının cilt üzerindeki etkisi artar." ifadelerine yer veriyor.

Kış aylarında cildiniz neden kuruyor? Sebebi sandığınızdan farklı

KIŞIN NEDEN CİLDİMİZ KURUYOR?

✨Kış mevsimi, cilt bariyerimizi doğrudan etkiler. Bu bariyer; kolesterol, yağ asitleri ve nemi hapseden diğer koruyucu maddelerden oluşur. Soğuk hava, rüzgar ve düşük nem oranı bu koruyucu tabakayı zayıflatır.

✨Dr. Reynolds, "Ev içi ısıtma sistemleri de havadaki nemi azaltarak cilt kuruluğunu artırır. Çevredeki kuru hava, ciltteki nemi adeta çeker."

Kış aylarında cildiniz neden kuruyor? Sebebi sandığınızdan farklı

CİLT KURULUĞUNU ARTIRAN DAVRANIŞLAR

✨Uzun ve sıcak duş almak

✨Elleri sık sık yıkamak

✨Sert sabunlar, deterjanlar veya yoğun kokulu ürünler kullanmak

✨Uzun süre dışarıda kalmak

✨Yünlü ve tahriş edici kumaşlar giymek

İlginç bir şekilde, Dr. Reynolds el dezenfektanlarının sabun ve su kadar kurutucu olmadığını belirtiyor:

"Ellerini sık sık temizlemek zorunda olan kişiler için sabunla yıkamak, alkol bazlı dezenfektanlardan daha zararlı olabilir."