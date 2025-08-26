KIRTASİYE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2025: E-devlet kırtasiye destek başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
E-devlet kırtasiye destek ödeme tarihleri ve başvuruları nasıl yapıldığı merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, öğrenciler için sağlanacak kırtasiye desteği 2025'te de velilerin yüzünü güldürecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Eğitim Öğretim Yardımı Talebi sayfası aracılığıyla yapılacak. Peki E-devlet kırtasiye destek başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!
