KIRTASİYE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2025: E-devlet kırtasiye destek başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

2025 kırtasiye desteğinden kimlerin yararlanabileceği ve tarihleri araştırılıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan bu yardım, maddi durumu düşük ailelerin çocuklarının eğitim sürecini desteklemeyi amaçlıyor. Başvuruların açıldığı tarihler e-Devlet üzerinden duyurulacak ve destek ödemeleri, onaylanan başvuruların ardından hesaplara aktarılacak. Peki kırtasiye destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…