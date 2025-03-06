Kırmızı ışık sivilceyi tedavi ediyor mu? Evde LED terapisi ile sivilcelere veda edin!

↪ Evde kullanılacak kırmızı ışık terapisi cihazları satın alırken dikkatli olmak da önemlidir. Dr. Madan, "Piyasada birçok farklı ürün var," diyerek, "FDA onaylı ve güvenilir bir şirketten alındığından emin olun" önerisinde bulundu. Ayrıca, hem kırmızı hem de mavi ışığın akne tedavisinde faydalı olabileceğini belirterek, "Mavi ışık, yıllardır yüzdeki kanser öncesi sorunları tedavi etmek için kullanılıyor ve kırmızı ışık ise saç dökülmesine karşı etkili olabiliyor," açıklamasında bulundu.