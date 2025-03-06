Kırmızı ışık sivilceyi tedavi ediyor mu? Evde LED terapisi ile sivilcelere veda edin!

Kırmızı ışık terapisi, son yıllarda güzellik dünyasında dikkat çeken bir trend haline geldi ve bu tedaviye olan ilgi cilt üzerinde sağladığı gençleştirici ve aydınlatıcı etkilerle artmaya devam ediyor. Northwell Health'te dermatoloji şefi ve kozmetik dermatoloji direktörü olarak görev yapan Dr. Raman Madan, genellikle sivilce tedavisi için ilaçsız çözümler arayan hastalarına bu terapinin faydalı olabileceğini belirtiyor. Peki kırmızı ışık tedavisi sivilcelere iyi geliyor mu? İşte akne tedavisine dair bilgiler…