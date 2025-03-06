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Kırmızı ışık sivilceyi tedavi ediyor mu? Evde LED terapisi ile sivilcelere veda edin!

Kırmızı ışık terapisi, son yıllarda güzellik dünyasında dikkat çeken bir trend haline geldi ve bu tedaviye olan ilgi cilt üzerinde sağladığı gençleştirici ve aydınlatıcı etkilerle artmaya devam ediyor. Northwell Health'te dermatoloji şefi ve kozmetik dermatoloji direktörü olarak görev yapan Dr. Raman Madan, genellikle sivilce tedavisi için ilaçsız çözümler arayan hastalarına bu terapinin faydalı olabileceğini belirtiyor. Peki kırmızı ışık tedavisi sivilcelere iyi geliyor mu? İşte akne tedavisine dair bilgiler…

Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:52
Kırmızı ışık sivilceyi tedavi ediyor mu? Evde LED terapisi ile sivilcelere veda edin!

Kırmızı LED ışık tedavisi, cilt altına inerek düşük seviyelerde kırmızı ışık kullanarak kolajen üretimini artırmayı ve kızarıklığı azaltmayı hedefler. Bu etkiler, aynı zamanda akne tedavisinde de faydalı olabilir. Peki kırmızı ışık tedavisi sivilceye faydası var mı? İşte merak edilenler…

Kırmızı ışık sivilceyi tedavi ediyor mu? Evde LED terapisi ile sivilcelere veda edin!

KIRMIZI IŞIK TEDAVİSİ SİVİLCELERE İYİ GELİYOR MU?

Northwell Health'in dermatoloji şefi ve kozmetik dermatoloji direktörü Dr. Raman Madan, ilaç kullanmak istemeyen hastalarına sıklıkla bu tedavi seçeneğini öneriyor.

↪ Dr. Madan, The Post'a yaptığı açıklamada, "İlaç almak istemeyen hastalara kırmızı ışık terapisi öneriyorum" dedi. "Akne tedavileri oldukça etkili, ancak birçok hap bazı yan etkilere yol açabiliyor." ifadesine yer verdi.

↪ Yeni bir araştırmaya göre, hafif ile orta şiddette akne sorunu yaşayan 216 katılımcı üzerinde yapılan altı klinik deneyi sonucunda, evde kullanılan kırmızı ve/veya mavi LED cihazları ile aknede %45,3 oranında azalma gözlemlendi. En belirgin iyileşme ise cihazların 4 ila 12 hafta kullanılmasıyla elde edildi.

Kırmızı ışık sivilceyi tedavi ediyor mu? Evde LED terapisi ile sivilcelere veda edin!

↪ Bulgular umut verici olsa da, çalışmayı yürüten araştırmacılar, bu cihazların tek başına kullanımından ziyade, daha kapsamlı bir akne tedavi stratejisinin parçası olarak kullanıldığında daha etkili olabileceğini vurguluyor. Araştırmacılar, "Evde kullanılan LED cihazları, özellikle kırmızı ve mavi ışık kombinasyonunu içerenler, akne tedavisinde etkili olabilir ve reçetesiz veya reçeteli diğer tedavileri tamamlayıcı olarak kullanılabilir" şeklinde açıklamada bulundular.

Kırmızı ışık sivilceyi tedavi ediyor mu? Evde LED terapisi ile sivilcelere veda edin!

↪ Topikal akne tedavilerinin yan etkileri arasında geçici kuruluk ve kaşıntılı döküntüler bulunurken, ağız yoluyla alınan ilaçlar ise mide bulantısı, baş dönmesi ve ışığa duyarlılık gibi yan etkiler oluşturabiliyor.

Kırmızı ışık terapisinin genel olarak güvenli olduğu kabul edilse de, tedaviye başlamadan önce herhangi bir altta yatan tıbbi rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

Kırmızı ışık sivilceyi tedavi ediyor mu? Evde LED terapisi ile sivilcelere veda edin!

↪ Evde kullanılacak kırmızı ışık terapisi cihazları satın alırken dikkatli olmak da önemlidir. Dr. Madan, "Piyasada birçok farklı ürün var," diyerek, "FDA onaylı ve güvenilir bir şirketten alındığından emin olun" önerisinde bulundu. Ayrıca, hem kırmızı hem de mavi ışığın akne tedavisinde faydalı olabileceğini belirterek, "Mavi ışık, yıllardır yüzdeki kanser öncesi sorunları tedavi etmek için kullanılıyor ve kırmızı ışık ise saç dökülmesine karşı etkili olabiliyor," açıklamasında bulundu.