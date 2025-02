Kırmızı et karaborsaya düştü! Fırsatçılardan Ramazan öncesinde ete zam

Ramazan ayı öncesinde Ticaret Bakanlığı ekiplerinin kırmızı et sektörüne yönelik fahiş fiyat denetimleri sıklaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 4 kırmızı et üreticisinin 3 milyar TL'lik kayıt dışı kazancını ortaya çıkardı. Ramazan'a sayılı günler kala yerel marketler de kırmızı et fiyatlarını yükseltti. Fırsatçıların son 1 ayda fiyatlara yüzde 10 zam yaptığı görüldü.