Kira getirisi en yüksek illerde zirve şoke etti! İstanbul listede yok

🏆 Kira Getirisinde Lider Belli Oldu: İlk 5 Şehir Açıklandı

Konut yatırımcısına parasını en hızlı geri döndüren (en kısa amortisman süresi) şehir, Orta Anadolu'dan bir ilimiz oldu. İşte listenin zirvesinde yer alan, brüt yıllık kira getirisi en yüksek ilk 5 şehir:

Sıra İl Adı Ortalama Konut Fiyatı Brüt Yıllık Kira Getirisi 1. Kırıkkale 2.583.490 TL %9,01 2. Ankara 4.219.670 TL %8,90 3. Kars 2.347.259 TL %8,76 4. Karaman 3.216.510 TL %8,57 5. Artvin 3.423.060 TL %8,45

Başkent, büyükşehirler arasında açık ara öne çıkarak listede ikinci sıraya yerleşti. Bu, Ankara'nın hem ulaşılabilir konut fiyatları hem de öğrenci ve memur nüfusunun yarattığı istikrarlı kira talebi sayesinde güçlü bir yatırım merkezi haline geldiğini kanıtlıyor.