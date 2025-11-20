Kadraj Galeri Kadraj İkon Kira getirisi en yüksek illerde zirve şoke etti! İstanbul listede yok

Kira getirisi en yüksek illerde zirve şoke etti! İstanbul listede yok

Türkiye'de konut fiyatlarının ve kiraların hız kesmeden yükselişi, yatırımcıların yüzünü kira geri dönüş oranları yüksek olan şehirlere çevirdi.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 17:28
Kira getirisi en yüksek illerde zirve şoke etti! İstanbul listede yok

Endeksa'nın Ekim 2025 verilerine göre, Türkiye'de konut yatırımının en hızlı geri döndüğü iller sıralamasında büyük bir sürpriz yaşandı. Ortalama konut kirasının 24.923 TL'ye ulaştığı bu dönemde, brüt yıllık kira getirisi %9,01 ile zirveye yerleşen il Kırıkkale oldu.

Kira getirisi en yüksek illerde zirve şoke etti! İstanbul listede yok

📈 Türkiye Kira Ortalaması Zirvede: Geri Dönüş Oranları Yükselişte

Ekim 2025 verileri, Türkiye genelindeki konut piyasasında önemli bir değişimi işaret ediyor. Yatırımcılar için hayati önem taşıyan veriler şöyle:

  • Ortalama Konut Kirası: Ülke genelinde ortalama konut kirası 24.923 TL seviyesine ulaştı. 💰

  • Brüt Yıllık Kira Getirisi Ortalaması: Türkiye ortalaması %7,57 olarak belirlendi. Bu oran, konut yatırımının ne kadar sürede geri döneceğini gösteren kritik bir parametredir.

Bu veriler ışığında, yatırımcının amortisman süresini kısaltacak şehirler, listenin zirvesinde yerini aldı.

Kira getirisi en yüksek illerde zirve şoke etti! İstanbul listede yok

💥 İstanbul'dan Şaşırtan Performans: Dev Şehir Neden Geri Kaldı?

Türkiye'nin en büyük üç şehri arasında yalnızca Ankara'nın listenin üst sıralarında yer alması, raporun en dikkat çekici sonucu oldu. İstanbul, yüksek konut fiyatlarına rağmen nispeten düşük kalan kira getirisi oranları nedeniyle ilk 15 şehir arasına girmeyi başaramadı. Bu durum, yatırımcılar için büyük şehirlerdeki yüksek giriş maliyetinin getiri potansiyelini düşürdüğünü gösteriyor. Artık kazançlı yatırımın formülü, daha uygun konut fiyatları ve yüksek kira talebinin kesiştiği Anadolu şehirlerinde aranıyor.

Kira getirisi en yüksek illerde zirve şoke etti! İstanbul listede yok

🏆 Kira Getirisinde Lider Belli Oldu: İlk 5 Şehir Açıklandı

Konut yatırımcısına parasını en hızlı geri döndüren (en kısa amortisman süresi) şehir, Orta Anadolu'dan bir ilimiz oldu. İşte listenin zirvesinde yer alan, brüt yıllık kira getirisi en yüksek ilk 5 şehir:

Sıra İl Adı Ortalama Konut Fiyatı Brüt Yıllık Kira Getirisi
1. Kırıkkale 2.583.490 TL %9,01
2. Ankara 4.219.670 TL %8,90
3. Kars 2.347.259 TL %8,76
4. Karaman 3.216.510 TL %8,57
5. Artvin 3.423.060 TL %8,45

Başkent, büyükşehirler arasında açık ara öne çıkarak listede ikinci sıraya yerleşti. Bu, Ankara'nın hem ulaşılabilir konut fiyatları hem de öğrenci ve memur nüfusunun yarattığı istikrarlı kira talebi sayesinde güçlü bir yatırım merkezi haline geldiğini kanıtlıyor.

Kira getirisi en yüksek illerde zirve şoke etti! İstanbul listede yok

🗺️ Yatırım Haritası Yeniden Çiziliyor: İlk 15'teki Diğer Sürprizler

Listenin devamında yer alan şehirler, bölgesel dinamikleri ve gelişmekte olan potansiyelleri ile dikkat çekiyor. Güneydoğu'dan Doğu Anadolu'ya, Marmara'dan Ege'ye kadar birçok farklı bölgeden il, yatırımcının odağına girmiş durumda.

  • 6. Şanlıurfa – 3.313.920 TL | %8,18

  • 7. Kütahya – 3.121.316 TL | %8,18

  • 8. Muş – 3.306.460 TL | %8,17

  • 9. Tekirdağ – 3.495.240 TL | %8,12

  • 10. Kilis – 1.921.800 TL | %8,11

  • 11. Bilecik – 3.299.790 TL | %8,07

  • 12. Yozgat – 3.093.120 TL | %7,96

  • 13. Bingöl – 3.525.665 TL | %7,81

  • 14. Edirne – 4.241.598 TL | %7,76

  • 15. Ağrı – 3.117.280 TL | %7,74