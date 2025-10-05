Kadraj Galeri Kadraj İkon Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü atv ekranlarına damga vurdu. Birbirinden başarılı yarışmacıların yer aldığı son bölümde Süper Lig sorusu sosyal medyada dikkat çekti. 'Türkiye Futbol Süper Lig'inde yer alan ve 'Anadolu Kartalı' lakabıyla da bilinen takım hangisidir' sorusuna yarışmacı 'Beşiktaş' şıkkını seçti ancak doğru cevabı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn yeni bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 05.10.2025 21:56
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" in son bölümü, hem bilgi dolu anlara hem de eğlenceli dakikalara sahne oldu.

Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Süper Lig sorusunda yaşandı.

Milyoner'e damga vuran ''Anadolu Kartalı'' sorusu

Yarışmaya katılan Muharrem Bey Selçuk 29 yaşında, Aksaray'da doğmuş ve Aksaray'da yaşıyor. Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Muharrem Bey, sosyal medya uzmanı olarak çalışma hayatına devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SÜPER LİG SORUSU

Soruları başarıyla cevaplayan yarışmacının karşısına, "Türkiye Futbol Süper Ligi'nde yer alan ve "Anadolu Kartalı" lakabıyla da bilinen takım hangisidir?" sorusu çıktı.

Sorunun şıklarında ise;

A: Beşiktaş
B: Samsunspor
C: Antalyaspor
D: Konyaspor

seçenekleri yer aldı.