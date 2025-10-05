Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü atv ekranlarına damga vurdu. Birbirinden başarılı yarışmacıların yer aldığı son bölümde Süper Lig sorusu sosyal medyada dikkat çekti. 'Türkiye Futbol Süper Lig'inde yer alan ve 'Anadolu Kartalı' lakabıyla da bilinen takım hangisidir' sorusuna yarışmacı 'Beşiktaş' şıkkını seçti ancak doğru cevabı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn yeni bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 05.10.2025 21:56