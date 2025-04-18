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Kilo vermenin ve tüm hastalıkların ilacı oymuş: 72 saat boyunca…

Kilo vermek, çoğu kişi için süren zorlu bir mücadele. Diyet listeleri, saatler süren egzersizler ve türlü yöntemler denenmesine rağmen istenen sonuçlara ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Sadece 72 saatlik bir uygulama ile hem fazla kilolardan kurtulmak hem de vücudu hastalıklara karşı adeta zırh gibi güçlendirmek mümkün. Meğer kilo vermenin ve tüm hastalıkların ilacı oymuş! Hasarlı proteinler, toksinler ve hatta erken evre tümör hücreleri temizlenirken, bağışıklık sistemi adeta yeniden başlatılıyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:35 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:35
Kilo vermenin ve tüm hastalıkların ilacı oymuş: 72 saat boyunca…

72 saatlik oruç, pek çok hastalığın ilacı olarak anılıyor, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Üç gün boyunca sürdürülen bu yöntem, hücreleri otofajiye yönlendirerek bağışıklık sistemini adeta yeniden programlıyor. İşte oruç tutmanın yolları ve bilinmesi gerekenler…

Kilo vermenin ve tüm hastalıkların ilacı oymuş: 72 saat boyunca…

Otofaji Nedir?


X'te yer alan bir paylaşıma göre, otofaji, belli bir süre yemek yemeyi durdurma anlamına gelir. Uzun süreli oruç sırasında hücrelerde birikmiş toksinleri, hasarlı proteinleri ve hatta erken evre tümörleri geri dönüştürerek temizlenmesine olanak tanır. Açlık, oksidatif stres gibi zorlu koşullarda devreye giren bu süreç, hücre içi atıkları temizlerken ihtiyaç duyulan enerjiyi de sağlar.

Kilo vermenin ve tüm hastalıkların ilacı oymuş: 72 saat boyunca…

Bağışıklık Sistemini Resetliyor


2014 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) yapılan araştırma, 72 saatlik açlığın kök hücre temelli beyaz kan hücrelerini yenileyerek bağışıklık sistemini yeniden başlattığını ortaya koydu. Hücreler, otofaji sırasında işlevsiz mitokondrileri ve toksik proteinleri geri dönüştürüyor. Kronik iltihabın ana tetikleyicileri böylece ortadan kalkıyor.

Kilo vermenin ve tüm hastalıkların ilacı oymuş: 72 saat boyunca…

72 Saatlik Oruç Nasıl Uygulanır?


72 saatlik oruçta kalori kısıtlanması ile vücudu üç gün boyunca dinlendirme hedefleniyor. Su, şekersiz bitki çayı, sade kahve ve dengeli kalorisi düşük beslenme yöntemi öne çıkıyor. Bu sürede metabolizma yağ depolarını enerjiye çeviriyor, otofaji mekanizması hücresel atıkları bertaraf ediyor.

Tam oruca başlamadan üç gün önce 16:8 aralıklı oruca geçilmesini ve rafine karbonhidratların azaltılması öneriliyor. Böylece metabolizma, kademeli olarak yağ yakımına geçiyor.

Kilo vermenin ve tüm hastalıkların ilacı oymuş: 72 saat boyunca…

Oruç başladığında açlık hormonu ghrelin hızla yükseliyor. Sinirlilik, baş ağrısı ve enerji dalgalanmaları görülebiliyor. Metabolizma, glikojen depolarını tüketip yağ asitlerini ketona dönüştürdükçe bu belirtiler genellikle ikinci gün hafifliyor.

İkinci güne doğru (24 - 48 saat aralığı) ketonlar beynin ana yakıtı haline geliyor. Zihinsel berraklık artıyor, odaklanma kolaylaşıyor. Büyüme hormonu yaklaşık üç kata kadar yükselerek kas kaybını frenliyor, yağ yakımını hızlandırıyor.

Üçüncü ve son günde ise ( 48 - 72 saat aralığı) otofaji doruğa ulaşıyor. Pek çok kişi eklem ağrılarının hafiflediğini, beyin sisinin dağıldığını ve genel canlılığın arttığını bildiriyor. Hücre içinde biriken atıklar temizlendikçe kronik inflamasyon da belirgin biçimde azalıyor.