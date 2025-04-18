Kilo vermenin ve tüm hastalıkların ilacı oymuş: 72 saat boyunca…

72 Saatlik Oruç Nasıl Uygulanır?



72 saatlik oruçta kalori kısıtlanması ile vücudu üç gün boyunca dinlendirme hedefleniyor. Su, şekersiz bitki çayı, sade kahve ve dengeli kalorisi düşük beslenme yöntemi öne çıkıyor. Bu sürede metabolizma yağ depolarını enerjiye çeviriyor, otofaji mekanizması hücresel atıkları bertaraf ediyor.

Tam oruca başlamadan üç gün önce 16:8 aralıklı oruca geçilmesini ve rafine karbonhidratların azaltılması öneriliyor. Böylece metabolizma, kademeli olarak yağ yakımına geçiyor.