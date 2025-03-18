Kadraj Galeri Kadraj İkon KIDEM TAZMİNATINDA 96 BİN 670 TL KAZANÇ | Ramazan yardımı ödemeyi artırır mı? 1-3-5-10-20 yıla göre hesap...

KIDEM TAZMİNATINDA 96 BİN 670 TL KAZANÇ | Ramazan yardımı ödemeyi artırır mı? 1-3-5-10-20 yıla göre hesap...

Çalışanlar için büyük bir güvence olan kıdem tazminatı iş hayatının önemli tartışma konularından biri olmayı sürdürüyor. Yasalar kıdem tazminatını çalışanların hakları arasında sayarken, hesaplanmasında dikkate alınan unsurlar da büyük önem taşıyor. Peki kıdem tazminatının hesabında neler dikkate alınıyor? Hangi yardımlar bu hesaplamaya dahil ediliyor? Konuya dair merak edilen soruların cevabını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:12
KIDEM TAZMİNATINDA 96 BİN 670 TL KAZANÇ | Ramazan yardımı ödemeyi artırır mı? 1-3-5-10-20 yıla göre hesap...

Kıdem tazminatı bir çalışanın işten çıkarılmadan önceki çalışma süresine bağlı olarak ödenen bir hak olarak kabul ediliyor. Çalışanların bu tazminattan yararlanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olmaları ve kendi isteği dışında işten ayrılmaları gerekiyor. Ancak bazı istisnalar mevcut.

KIDEM TAZMİNATINDA 96 BİN 670 TL KAZANÇ | Ramazan yardımı ödemeyi artırır mı? 1-3-5-10-20 yıla göre hesap...

Kimler Hak Eder?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi, tazminat hakkı için istifa halinde de çeşitli durumları kabul ediyor. Örneğin emeklilik, evlilik gibi sebeplerle işten ayrılan çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

KIDEM TAZMİNATINDA 96 BİN 670 TL KAZANÇ | Ramazan yardımı ödemeyi artırır mı? 1-3-5-10-20 yıla göre hesap...

Kıdem Tazminatının Hesaplanma Yöntemi

Kıdem tazminatını almanın dışında, hesaplama yöntemi de oldukça önemlidir. Mevcut hesaplama formülü şu şekilde işliyor:

Çalışılan süre X Brüt maaş (Tavan: 46.655,43 TL) - Damga Vergisi = Ödenecek tazminat.

KIDEM TAZMİNATINDA 96 BİN 670 TL KAZANÇ | Ramazan yardımı ödemeyi artırır mı? 1-3-5-10-20 yıla göre hesap...

Hesaplamada yalnızca damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmıyor. Bu durum çalışanlar için önemli bir avantaj oluşturuyor çünkü brüt maaşlarının yanı sıra çeşitli yardımlar da tazminat hesaplamasında dikkate alınıyor.

KIDEM TAZMİNATINDA 96 BİN 670 TL KAZANÇ | Ramazan yardımı ödemeyi artırır mı? 1-3-5-10-20 yıla göre hesap...

Tazminat Artışı İçin Yapılacaklar

Tazminatın yüksek olması, çalışanın brüt maaşına bağlı olarak değişiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, brüt maaşın yalnızca maaştan ibaret olmamış olması. Çalışanlar düzenli ödenen yardımlar ve ikramiyeler sayesinde kıdem tazminatlarını artırabilirler.