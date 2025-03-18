KIDEM TAZMİNATINDA 96 BİN 670 TL KAZANÇ | Ramazan yardımı ödemeyi artırır mı? 1-3-5-10-20 yıla göre hesap...
Çalışanlar için büyük bir güvence olan kıdem tazminatı iş hayatının önemli tartışma konularından biri olmayı sürdürüyor. Yasalar kıdem tazminatını çalışanların hakları arasında sayarken, hesaplanmasında dikkate alınan unsurlar da büyük önem taşıyor. Peki kıdem tazminatının hesabında neler dikkate alınıyor? Hangi yardımlar bu hesaplamaya dahil ediliyor? Konuya dair merak edilen soruların cevabını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:12