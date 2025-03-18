KIDEM TAZMİNATINDA 96 BİN 670 TL KAZANÇ | Ramazan yardımı ödemeyi artırır mı? 1-3-5-10-20 yıla göre hesap...

Kıdem tazminatı bir çalışanın işten çıkarılmadan önceki çalışma süresine bağlı olarak ödenen bir hak olarak kabul ediliyor. Çalışanların bu tazminattan yararlanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olmaları ve kendi isteği dışında işten ayrılmaları gerekiyor. Ancak bazı istisnalar mevcut.