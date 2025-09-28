Kentsel Dönüşüm Başkanlığı duyurdu: 29 ilde 449 arsa satışı yapılacak! Açık artırma ne zaman, ödeme planı nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir satışa hazırlanıyor. Bakanlık mülkiyetinde bulunan 29 ildeki toplam 449 taşınmazı açık artırma yoluyla yatırımcılarla buluşturacak. İhalede taşınmazlar alıcının tercihine göre peşin ya da vadeli ödeme seçeneğiyle satışa sunulacak. Yoğun ilgi görmesi beklenen açık artırmalar gayrimenkul piyasasında dikkat çekecek bir hareketlilik yaratacak.
