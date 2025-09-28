Kadraj Galeri Kadraj İkon Kentsel Dönüşüm Başkanlığı duyurdu: 29 ilde 449 arsa satışı yapılacak! Açık artırma ne zaman, ödeme planı nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir satışa hazırlanıyor. Bakanlık mülkiyetinde bulunan 29 ildeki toplam 449 taşınmazı açık artırma yoluyla yatırımcılarla buluşturacak. İhalede taşınmazlar alıcının tercihine göre peşin ya da vadeli ödeme seçeneğiyle satışa sunulacak. Yoğun ilgi görmesi beklenen açık artırmalar gayrimenkul piyasasında dikkat çekecek bir hareketlilik yaratacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan taşınmazları satışa çıkarıyor. Bakanlık, 29 ilde toplam 449 taşınmaz için 1-2 Ekim tarihlerinde açık artırma düzenleyecek.

Hangi İllerde Satış Yapılacak?

Satışa çıkarılacak taşınmazların dağılımı dikkat çekiyor. İstanbul'da 21, Ankara'da 18, İzmir'de 12, Muğla'da 29, Balıkesir'de 13 ve Mersin'de 285 taşınmaz alıcılarını bekliyor.

Van, Şırnak, Bingöl, Sakarya, Eskişehir, Nevşehir, Amasya, Tokat, Erzurum, Adana ve Osmaniye'de ise birer taşınmaz satışa çıkacak. Ayrıca Diyarbakır'da 4, Şanlıurfa'da 11, Mardin'de 8, Muş'ta 6, Konya'da 7, Niğde'de 4, Sivas'ta 4, Samsun'da 3 ve Kars'ta 6 taşınmaz ihale kapsamında bulunuyor.

Ödeme Koşulları Nasıl Olacak?

Açık artırmada satışa sunulacak taşınmazlar, isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.

Alıcılar, yüzde 25 peşinat ödeyerek taşınmazlara sahip olabilecek. Kalan tutar için ise 24 ay vade imkânı sağlanacak.