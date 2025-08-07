Kene ısırığıyla gelen tehlike: Et ve süt tüketimi hayati risk taşıyabilir! Alfa-Gal sendromu sessizce yayılıyor

KENE ISIRIĞIYLA GELEN ET ALERJİSİ

🔸Et veya süt tükettikten sonra ortaya çıkan şiddetli kaşıntı, ağrı ve şişlikler bazen acil müdahale gerektirebilir. Sebebi ise genellikle aylar önce fark edilmeyen bir kene ısırığı olabilir.

🔸Tıp dünyasında "alfa-gal sendromu" olarak adlandırılan bu durum, vücudun kırmızı et ve bazı hayvansal ürünlere karşı geç ortaya çıkan bir alerjik reaksiyon geliştirmesiyle kendini gösteriyor.

🔸Halk arasında genellikle "kırmızı et alerjisi" olarak bilinse de bu ad yanıltıcı. Çünkü sendrom yalnızca kırmızı etle sınırlı kalmıyor, süt ürünleri ve bazı jelatin içerikli ürünler de ciddi reaksiyonlara yol açabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, yalnızca ABD'de 450 bin kişinin bu sendroma sahip olabileceği tahmin ediliyor. Üstelik bu alerjiyi taşıyan kene türlerinin sayısı da sanılandan çok daha fazla.