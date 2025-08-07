Kene ısırığıyla gelen tehlike: Et ve süt tüketimi hayati risk taşıyabilir! Alfa-Gal sendromu sessizce yayılıyor
Et ve süt tükettikten sonra ortaya çıkan gizemli alerji, dünya genelinde hızla yayılıyor. "Alfa-Gal Sendromu" olarak adlandırılan bu durum, özellikle kırmızı et ve süt ürünlerine karşı ciddi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteriyor. ScienceAlert göre, sendromun temel nedeninin belirli türdeki kenelerden bulaşan bir molekül olduğunu biliniyor. Peki Alfa-Gal nedir, tedavisi var mı? İşte belirtileri…
Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:10