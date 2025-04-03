Kedinizde bu özellik varsa çok nadir bir tür olabilir! İşte bilim dünyasını sarsan keşif!

Kedi dünyasında dikkat çeken yeni bir kürk deseni keşfedildi! Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları, bazı Fin ev kedilerinde görülen özel bir kürk renginin genetik bir mutasyonla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. İlk kez 2007'de fark edilen bu sıra dışı renk, 2019'da genetik uzmanı Heidi Anderson liderliğindeki bir ekip tarafından incelenmeye başlandı.