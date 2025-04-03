Kedinizde bu özellik varsa çok nadir bir tür olabilir! İşte bilim dünyasını sarsan keşif!

Kedi dünyasında dikkat çeken yeni bir kürk deseni keşfedildi! Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları, bazı Fin ev kedilerinde görülen özel bir kürk renginin genetik bir mutasyonla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. İlk kez 2007'de fark edilen bu sıra dışı renk, 2019'da genetik uzmanı Heidi Anderson liderliğindeki bir ekip tarafından incelenmeye başlandı. Bu yeni desen, 'Tuzlu Meyan Kökü' olarak adlandırılıyor ve özellikle kedilerin kürklerinde belirgin bir farklılık yaratıyor. Smokin Kedilere Benzeyen Görünüm Dikkat Çekiyor Bilim insanları, bu desenin smokin kedilerine benzediğini belirtiyor. Ancak fark edilen en önemli detay, yüz bölgesindeki koyu lekelerin belirgin şekilde öne çıkması. Vücut ve Kuyrukta Beyaz Alanlar 'Tuzlu Meyan Kökü' kürküne sahip kedilerin vücudunun arka kısmında beyaz alanlar genişlerken, kuyruğun ucunda tamamen beyaz bir bölge oluşuyor. Desen İlk Kez 2007'de Görüldü Bu ilginç desen ilk kez 2007 yılında Finlandiya'daki ev kedilerinde gözlemlendi. O zamandan beri kedilerdeki bu desenin yayılma olasılığı üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırma, Mayıs ayında Animal Genetics dergisinde yayımlandı. Araştırma, kedilerdeki genetik mutasyonları daha iyi anlamayı amaçlıyor. Araştırmacılar, bu benzersiz örüntünün, KIT proto-onkogen (KIT) genindeki bir varyantla ilişkili olduğunu tespit etti. Bu gen mutasyonu, kedilerin kürk renk ve desenlerinde önemli bir rol oynuyor. KIT genindeki mutasyon, ciltte ve kıl foliküllerinde pigment üreten melanosit hücrelerinin eksikliğine neden oluyor. Bu eksiklik, beyaz kürk bölgelerinin oluşmasına yol açıyor. Genetik Farklılıkların Rolü Nedir? Kedilerdeki kürk rengi ve desenlerinin nasıl şekillendiğini anlamak, genetik araştırmalar açısından oldukça önemli. Bu keşif, bu konuda yeni bilgiler sunuyor. Bu yeni desen, kedi severler için oldukça ilginç bir gelişme. Kedilerdeki genetik çeşitlilik, sahip oldukları kürk desenlerine yansıyor. Bu buluş, sadece kedi severler için değil, aynı zamanda genetik araştırmalar için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kedilerdeki genetik mutasyonların daha iyi anlaşılması, genetik bilimindeki ilerlemelere katkı sağlayacak. Finlandiya'da keşfedilen ve 'salmiak' (tuzlu meyan kökü) adı verilen kedi rengini yansıtan görsel yukarıdaki gibidir. Foto Kaynak: Pinterest, AA