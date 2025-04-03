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Kedinizde bu özellik varsa çok nadir bir tür olabilir! İşte bilim dünyasını sarsan keşif!

Kedi dünyasında gizemli bir keşif yapıldı! Finlandiya'daki bilim insanları, bazı kedilerde görülen sıradışı bir kürk deseninin genetik bir mutasyonla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 12:28
Kedinizde bu özellik varsa çok nadir bir tür olabilir! İşte bilim dünyasını sarsan keşif!

Kedi dünyasında dikkat çeken yeni bir kürk deseni keşfedildi! Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları, bazı Fin ev kedilerinde görülen özel bir kürk renginin genetik bir mutasyonla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. İlk kez 2007'de fark edilen bu sıra dışı renk, 2019'da genetik uzmanı Heidi Anderson liderliğindeki bir ekip tarafından incelenmeye başlandı.

Kedinizde bu özellik varsa çok nadir bir tür olabilir! İşte bilim dünyasını sarsan keşif!

Bu yeni desen, "Tuzlu Meyan Kökü" olarak adlandırılıyor ve özellikle kedilerin kürklerinde belirgin bir farklılık yaratıyor.

Kedinizde bu özellik varsa çok nadir bir tür olabilir! İşte bilim dünyasını sarsan keşif!

Smokin Kedilere Benzeyen Görünüm Dikkat Çekiyor

Bilim insanları, bu desenin smokin kedilerine benzediğini belirtiyor.

Ancak fark edilen en önemli detay, yüz bölgesindeki koyu lekelerin belirgin şekilde öne çıkması.

Kedinizde bu özellik varsa çok nadir bir tür olabilir! İşte bilim dünyasını sarsan keşif!

Vücut ve Kuyrukta Beyaz Alanlar

"Tuzlu Meyan Kökü" kürküne sahip kedilerin vücudunun arka kısmında beyaz alanlar genişlerken, kuyruğun ucunda tamamen beyaz bir bölge oluşuyor.

Kedinizde bu özellik varsa çok nadir bir tür olabilir! İşte bilim dünyasını sarsan keşif!

Desen İlk Kez 2007'de Görüldü

Bu ilginç desen ilk kez 2007 yılında Finlandiya'daki ev kedilerinde gözlemlendi.

O zamandan beri kedilerdeki bu desenin yayılma olasılığı üzerinde çalışmalar yapılıyor.