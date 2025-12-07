Kadraj Galeri Kadraj İkon Kaymakamlık/2 sınav sonuçları: İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na katılan adaylar sonuç duyurusunu beklerken gözler ÖSYM'nin açıklamalarına çevrilmiş durumda. 6 Aralık'ta gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih arama motorlarında en çok araştırılan başlıklardan biri oldu.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 12:07
Yazılı aşamanın tamamlanmasıyla gözler artık sözlü mülakat sürecine çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak duyurular sürecin bir sonraki aşamasını belirleyecek.

Sonuçlar 6 Ocak'ta Açıklanacak

ÖSYM takvimine göre 2025-Kaymakamlık/2 sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarını belirtilen tarihten itibaren ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı

Sınavın ardından ilk duyuru soru-cevap ve temel kitapçık konusunda geldi. ÖSYM, 6 Aralık'ta yapılan sınavın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı.

Adaylar, sınav sorularının tamamını 6 Aralık saat 13.55'ten itibaren ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülemeye başladı. Bu erişim hakkı 10 gün boyunca devam edecek ve kitapçık görüntüleme süreci 16 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecek.