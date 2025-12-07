Kaymakamlık/2 sınav sonuçları: İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, sınav sorularının tamamını 6 Aralık saat 13.55'ten itibaren ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülemeye başladı. Bu erişim hakkı 10 gün boyunca devam edecek ve kitapçık görüntüleme süreci 16 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecek.