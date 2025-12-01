Kaymakamlık/2 sınav giriş belgesi ekranı 2025: İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraf Şartı

Sınava Giriş Belgesi'nde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ile güncel fotoğrafı yer alıyor. Fotoğrafın belgede görünür olması zorunlu tutuluyor. Adaylar, belge çıktısını renkli ya da siyah-beyaz fark etmeksizin sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda.

Belgenin üzerinde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir işaret, not ya da işleme kesinlikle izin verilmiyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ