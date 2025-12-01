Kaymakamlık/2 sınav giriş belgesi ekranı 2025: İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı ne zaman?
İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Aralık 2025'te uygulanacak 2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2025-Kaymakamlık/2) ilişkin bina ve salon atamaları tamamlandı. Adayların sınava katılacakları yer bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgeleri, 1 Aralık 2025'te saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı. Belgeler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.
Giriş Tarihi: 01.12.2025 11:36