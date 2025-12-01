Kadraj Galeri Kadraj İkon Kaymakamlık/2 sınav giriş belgesi ekranı 2025: İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık/2 sınav giriş belgesi ekranı 2025: İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Aralık 2025'te uygulanacak 2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2025-Kaymakamlık/2) ilişkin bina ve salon atamaları tamamlandı. Adayların sınava katılacakları yer bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgeleri, 1 Aralık 2025'te saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı. Belgeler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 11:36
ÖSYM, 6 Aralık'taki oturumda adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra kesinlikle alınmayacağını duyurdu. Sınav sabahında oluşabilecek yoğunluklara karşı adayların binaların önünde en az bir saat önce bulunmaları önemle vurgulandı.

Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraf Şartı

Sınava Giriş Belgesi'nde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ile güncel fotoğrafı yer alıyor. Fotoğrafın belgede görünür olması zorunlu tutuluyor. Adaylar, belge çıktısını renkli ya da siyah-beyaz fark etmeksizin sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda.
Belgenin üzerinde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir işaret, not ya da işleme kesinlikle izin verilmiyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylara ayrıca sınava girecekleri binayı sınav öncesinde görmeleri öneriliyor. Herhangi bir posta gönderimi yapılmadığından belge yalnızca internet üzerinden temin edilebiliyor.

Sınav Salonuna Girişte Yasak ve Serbest Eşyalar

Sınavda kullanılacak kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylardan çanta benzeri eşyalarını binalara getirmemeleri istenirken, sınava yalnızca şeffaf pet şişe içinde su alınabileceği belirtildi. Metal aksesuar barındırmayan sade kıyafet tercih edilmesi de tavsiyeler arasında yer aldı.

Geçerli Kimlik Belgeleri ve Kritik Detaylar

Sınava kabul için Sınava Giriş Belgesi'nin yanı sıra fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi getirmek zorunlu. Geçerli sayılan kimlik türleri şöyle:

📌Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

📌Süresi geçerli pasaport

📌Pasaportu bulunmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

📌Pembe/Mavi Kart (Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve yasal mirasçıları için)

📌Sürücü belgesi ve benzeri tüm diğer kartların sınava giriş için geçerli olmayacağı açıkça belirtildi.