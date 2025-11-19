Kasım 2025 Yeni ay ne zaman, saat kaçta? Akrep Yeni ayının burçlara etkileri?

KARMAŞIK ASTROLOJİK ETKİLER

Thomas, bu yeni ayın karmaşık astrolojik açılar içerdiğine de dikkat çekiyor. Yeni ayın Merkür ile kavuşumu, düşüncelerimizi ve duygularımızı daha iyi dengelememize yardımcı olurken iletişim ve bağlantı kurma isteğini artırıyor.

Buna karşın Uranüs'ün karşıt açısı, beklenmedik haberler, ani gelişmeler, kazalar veya sert dönüşler getirebilir. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda hızlıca yön değiştirmemiz gereken durumlar ortaya çıkabilir.

Yeni ay, Balık burcundaki Satürn ve Neptün ile, ayrıca Yengeç burcundaki Jüpiter ile büyük üçgen açı oluşturuyor. Thomas'a göre bu görünüm, kişisel ve profesyonel alanda büyük gelişim fırsatları sunuyor. Sürprizler olsa da kalbinizin gerçek isteklerine doğru ilerlediğinizi hissedebilirsiniz.

Bu süreçte şefkat, duygusallık, sezgi ve cömertlik enerjilerinden yararlanmak oldukça faydalı olacaktır.