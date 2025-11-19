Kadraj Galeri Kadraj İkon Kasım 2025 Yeni ay ne zaman, saat kaçta? Akrep Yeni ayının burçlara etkileri?

Kasım 2025'te Akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay, gökyüzünde içsel dönüşümün kapılarını aralayan güçlü bir enerji oluşturuyor. People'da yer alan habere göre Akrep enerjisi, ilişkilerden finansal kararlara kadar birçok alanda bizi daha dikkatli ve bilinçli hareket etmeye yönlendirir. Peki Kasım 2025 Yeni ay ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:26
Yeni ayda gizli kalan duygular yüzeye çıkabilir, uzun süredir ertelediğimiz değişimler için cesaret bulabiliriz. Peki yeni ay tam olarak ne zaman gerçekleşecek ve burçlara etkisi nedir? İşte Kasım 2025 Akrep Yeni ayına dair merak edilenler…

DENGE ARAYIŞI

Astrolog Kyle Thomas, "Yeni ay, hayatınıza yenilikler getirmenin yanı sıra, yeni düzenler kurarken enerjinizi daha bilinçli yönlendirme fırsatı sunar." ifadelerine yer verdi.

Thomas, "Akrep burcundaki yeni aylar, odağımızı hem kendi hayatımızdaki hem de başkalarıyla paylaştığımız kaynaklara çevirir" diyor. Bu dönemde verdiğimiz ile aldığımız arasında sağlıklı bir denge kurmak önem kazanıyor. Yeni ay, ister finansal ister kişisel alanda olsun, mevcut dengesizlikleri fark edip düzeltmek için güçlü bir fırsat sunuyor.

KARMAŞIK ASTROLOJİK ETKİLER

Thomas, bu yeni ayın karmaşık astrolojik açılar içerdiğine de dikkat çekiyor. Yeni ayın Merkür ile kavuşumu, düşüncelerimizi ve duygularımızı daha iyi dengelememize yardımcı olurken iletişim ve bağlantı kurma isteğini artırıyor.

Buna karşın Uranüs'ün karşıt açısı, beklenmedik haberler, ani gelişmeler, kazalar veya sert dönüşler getirebilir. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda hızlıca yön değiştirmemiz gereken durumlar ortaya çıkabilir.

Yeni ay, Balık burcundaki Satürn ve Neptün ile, ayrıca Yengeç burcundaki Jüpiter ile büyük üçgen açı oluşturuyor. Thomas'a göre bu görünüm, kişisel ve profesyonel alanda büyük gelişim fırsatları sunuyor. Sürprizler olsa da kalbinizin gerçek isteklerine doğru ilerlediğinizi hissedebilirsiniz.

Bu süreçte şefkat, duygusallık, sezgi ve cömertlik enerjilerinden yararlanmak oldukça faydalı olacaktır.

YENİ AY NE ZAMAN VE HANGİ SAATTE OLUŞACAK?

Yapılan gökyüzü hesaplamalarına göre Yeni Ay, 20 Kasım saat 09.46'da Akrep burcunun 28 derecesinde doğacak. Bu derece, özellikle içsel dönüşüm, duygusal derinleşme ve güç kazanma temalarının yoğun bir şekilde hissedileceğine işaret ediyor.

YENİ AY GÖRÜNCE OKUNACAK DUA

Hilâl görülünce üç kez tekbir ("Allâh'u Ekber") ve tehlilden ("Lâ ilâhe illallâh") sonra üç kez şöyle demeli: Sonra da: şöyle dua etmelidir.

"Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)

Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza. (Ebu Davud)

Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve'l-imani vesselâmeti vesselam."

Anlamı: "Ey hayır ve salah hilâli? Seni yaratan Allahü Teâlâ'ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah'a hamd olsun, Allah'ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur."