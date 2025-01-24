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Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Otelin eski çalışanı anlattı: Kullansalardı ölüme giderlerdi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde 10 yıl çalışan Düzceli Erkut Malaycı, otel ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu. Yangın merdiveninin kapısının kayak odasına açıldığını belirten Malaycı, "Yangın merdivenini kullansalardı ölüme gidebilirlerdi" derken, yağmurlama sisteminin olmadığını ve duman dedektörlerinin çalışmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 16:45
Kartalya’daki yangın faciasında korkunç detaylar! Otelin eski çalışanı anlattı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'deki çalışmalar bir yandan devam ederken, diğer yandan yangınla ilgili araştırmalarda sürüyor. Ülke genelinde otelle ilgili bir çok tartışma konusu oluşurken, Grand Kartal otelde 10 yıl çalışan Düzceli Erkut Malaycı, ihmalleri tek tek sıralayarak şoke edici açıklamalarda bulundu.

Kartalya’daki yangın faciasında korkunç detaylar! Otelin eski çalışanı anlattı

"MERDİVENLER KAYAK ODASINA ÇIKIYORDU"

Otel çalışanlarının yangın merdivenlerinin yanında küçük lojmanlarda kaldığı açıklayan Malaycı, "Otelin çevresinde atlama yerleri yoktu. Yangın merdivenlerini bulamadıkları için camdan çarşaf sarkıttılar. Elektrikler olmadığı için göz gözü görmedi. Birde şöyle bir durum var. Yangın merdivenin olduğu yer sadece betonarme değil. Yangın merdivenlerinin olduğu yerde personel lojmanları var. 11. Kattan 1. Kata kadar yangın merdiveni vardı. Ama çıkışı otelin çıkışı değildi. Kayak odasına çıkıyordu. Her katta yangın merdivenlerinin olduğu bölgede tek kişinin kalabileceği küçük odalar vardı. Aşçı başı, resepsiyonist gibi kişiler bu odalarda kalıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kartalya’daki yangın faciasında korkunç detaylar! Otelin eski çalışanı anlattı

"ÖLÜME GİDERLERDİ"

Otelde yangın merdivenlerinin olduğunu ama merdivenlerin otelin dışına çıkmadığını belirten Erkut Malaycı, "Otelde yangın merdiveni vardı ama iç kısmındaydı. Tabelalar vardı. Ama elektrikler kesildiği zaman oteldeki yangın merdivenlerini bulamazlardı. Bu yangın merdivenlerini kullansalardı otelin dışına çıkamazlardı. Yangın merdivenlerinin çıkışı kayak odasına gidiyordu. Orası da alev topuydu zaten. Yangın merdivenlerini kullansalardı ölüme giderlerdi. 163 oda olarak biliyorum. 20 odası personele ait. 5 oda patronlara ait. 140 oda civarı bulunuyordu. Kral dairesi otelin 12. Katında suit odalar 10 ve 11. Katta köşe odalar idi" şeklinde konuştu.

Kartalya’daki yangın faciasında korkunç detaylar! Otelin eski çalışanı anlattı

Daha önce otelde bir kere yangın alarmının personellerin tütün içmesinden kaynaklı çalıştığını gördüğünü ama daha sonra müşterilerin içmesine rağmen alarmın çalıştığını görmediğini belirten eski otel çalışanı Malaycı, "Yağmurlama sistemi yok diye biliyorum. Alarm sistemi var ama tuşlu var. Bir zaman otelde personeller tütün içtikleri için devreye girdi alarm sistemi. Patron o zaman personelleri azarladı. O zaman devreye girdiğini gördük. Ondan sonra içenler vardı ama hiç bir zaman görmedim alarm sistemini. Müşteriler içiyorlardı ama içemezsin diyemiyorduk" dedi.

Kartalya’daki yangın faciasında korkunç detaylar! Otelin eski çalışanı anlattı

"BİRBİRLERİNE DÜŞMANLAR"

Otelde 120 kişinin çalıştığını 230 müşterinin olduğunu belirten Malaycı, "Yangın esnasında; gececi aşçılar olur, kahvaltıcı olur, ekmekçisi ve resepsiyonistçi ise 5-6 personel ayakta olabilir. Gündüz aktif çalışan personel sayısı ise 100-120 arasında kişi vardır. Otelde ortalama 350 kişiye yakın kişi vardı. Grand Kartal otelin yanında Kartal Otel var. Bu iki otel birbirinden bağımsız iki otel. Ayrı şirketler. 2 kardeşin oteli ama birbirinden ayrılar. Birbirlerine düşmanlar diyebiliriz" şeklinde konuştu.