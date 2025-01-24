Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Otelin eski çalışanı anlattı: Kullansalardı ölüme giderlerdi
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde 10 yıl çalışan Düzceli Erkut Malaycı, otel ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu. Yangın merdiveninin kapısının kayak odasına açıldığını belirten Malaycı, "Yangın merdivenini kullansalardı ölüme gidebilirlerdi" derken, yağmurlama sisteminin olmadığını ve duman dedektörlerinin çalışmadığını belirtti.
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 16:45