Karanlık sanılandan çok daha şifalı! Uzmanlar “Beyni sakinleştiriyor depresyonu hafifletiyor…”

KARANLIK VE BEDEN SAĞLIĞI
Bilimsel araştırmalar, geceleri yapay ışığa fazlasıyla maruz kalmanın uykusuzluk, meme kanseri, felç, doğurganlık sorunları ve hatta Alzheimer riskini artırabileceğine işaret ediyor.
Öte yandan doğal karanlıkta vakit geçirmenin sağlığa ciddi katkıları bulunuyor:
- Melatonin üretimi artıyor: Karanlık, epifiz bezini uyararak melatonin salgısını artırıyor.
- DNA onarımı destekleniyor: Melatonin serbest radikalleri temizleyerek hücresel hasarı azaltıyor.
Ruh sağlığı iyileşiyor 2020'de yapılan bir çalışma, melatonin reseptörlerini etkileyen bileşiklerin iltihabı ve kaygıyı azalttığını, depresyonu hafifletebileceğini gösterdi.
KARANLIĞIN RUHUMUZA ETKİSİ
Doğal karanlık, insanlarda hayranlık ve merak duygularını tetikliyor. Bu duygunun ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri giderek daha fazla araştırma ile doğrulanıyor. Dark Sky International'ın direktörü Ruskin Hartley, karanlık gökyüzünün insanlarda "koruyucu bir merak ve hayranlık duygusu" yarattığını belirtiyor.
UC Berkeley'den Prof. Dacher Keltner ise hayranlık duygusunun:
- inflamasyonu azalttığını,
- sinir sistemini sakinleştirdiğini,
- oksitosin (aşk hormonu) salgısını artırdığını vurguluyor.