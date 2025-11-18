Karanlık sanılandan çok daha şifalı! Uzmanlar “Beyni sakinleştiriyor depresyonu hafifletiyor…”

KARANLIĞIN SAĞLIĞIMIZA OLAN ŞAŞIRTICI ETKİLERİ

🔹Bilim insanları, karanlığın DNA onarımından ruh sağlığına kadar birçok faydasını ortaya koyuyor.

🔹Yeni ayın ilk gecesinde Kuzey Kaliforniya'da bir kamp alanında gökyüzüne bakan birçok insan için karanlık yalnızca ışığın yokluğu değil dokusu ve ağırlığı hissedilen bir deneyim. Başımızın üzerinde dönen Samanyolu'nun ışığı, ışık kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun büyük kısmı için artık görülmez hale geldi.

🔹Nüfus artışı ve kentleşme, geceleri yapay ışığın yaygınlaşmasına yol açarken "karanlık gökyüzü sığınakları" giderek daha fazla ilgi görüyor. Ölüm Vadisi (ABD) ve Tekapo Springs (Yeni Zelanda) gibi bölgeler, karanlıktan kaçmak isteyen turistlerin uğrak noktalarına dönüşmüş durumda.

🔹ABD'de günlerin kısalması ve yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte yaklaşan "karanlık mevsimi", uzmanlara göre aslında bedenlerimiz için gerekli bir duraklama fırsatı sunuyor.