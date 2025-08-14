Karadeniz'in nemi İstanbul'da! Meteoroloji'den 4 günlük uyarı geldi: Poyraz sıcaklığı frenlese de serinlik getirmeyecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış ve kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'un önümüzdeki günlerde yüksek nemin etkisi altında olacağını vurguladı. Tek, poyrazdan esen rüzgarın hem sıcaklığı sınırladığını hem de Karadeniz üzerinden kente nem taşıdığını belirterek, "İstanbul'da nemin etkisini daha çok hissedeceğiz." dedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 14.08.2025 07:12