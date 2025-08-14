Kadraj Galeri Kadraj İkon Karadeniz'in nemi İstanbul'da! Meteoroloji'den 4 günlük uyarı geldi: Poyraz sıcaklığı frenlese de serinlik getirmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış ve kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'un önümüzdeki günlerde yüksek nemin etkisi altında olacağını vurguladı. Tek, poyrazdan esen rüzgarın hem sıcaklığı sınırladığını hem de Karadeniz üzerinden kente nem taşıdığını belirterek, "İstanbul'da nemin etkisini daha çok hissedeceğiz." dedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 14.08.2025 07:12
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan poyraz kentte sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de Karadeniz üzerinden taşıdığı nem, bunaltıcılığı artırıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek İstanbul'un önümüzdeki günlerde daha da nemli bir havayla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Adil Tek, "İstanbul'da daha çok nemin etkisini hissedeceğiz çünkü İstanbul'da sıcaklığın yükselmesini kuzeyden esen, poyrazdan esen rüzgar önlüyor. Poyrazdan esen rüzgar da beraberinde tabii Karadeniz'in nemini İstanbul'un üzerine taşımış oluyor." dedi.

Hissedilen Sıcaklık Daha Yüksek

Kentte termometreler 29 dereceyi gösterse de özellikle güney ilçelerde 31-32 derecelere ulaşan sıcaklık, nemle birleşince hissedilen değerleri yukarı çekiyor.

Tek, "Aşırı bir sıcak hava dalgası mevcut değil ama İstanbul'da nem daha fazla etkili olduğu için hissedilen sıcaklık bizim konfor şartlarımız biraz daha etkileniyor ve çok sıcakmış gibi hissediyoruz. Şu anda İstanbul'da sıcaklıklar 29 derece civarında, güney ilçelerde biraz daha 31-32 derecelere kadar çıkıyor; ama İstanbul'da poyrazdan esen rüzgar nem değerlerini artırıyor bunun da tabii ki bunaltıcılığı fazlalaştırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta kısa yağış geçişi olmuştu, yakın dönemde yağış geçişi yok. İstanbul'da aslında sıcaklıklar çok değişmiyor. Belki birkaç derece daha yukarı çıkacak ama aşırı; geçtiğimiz haftalardaki gibi yüksek sıcaklık değerlerine çıkmayacak." ifadelerini kullandı.

Sahil ve İç Kesimler Arasındaki Fark

Adil Tek, sahil ve iç kesimler arasındaki sıcaklık farkına dikkat çekerek şunları söyledi:
"İstanbul'da daha çok nemin etkisini hissedeceğiz çünkü İstanbul'da sıcaklığın yükselmesini kuzeyden esen, poyrazdan esen rüzgar önlüyor. Poyrazdan esen rüzgar da beraberinde tabii Karadeniz'in nemini İstanbul'un üzerine taşımış oluyor. Sahil kesimlerinde kıyılarda sıcaklık değerleri 27-28 dereceler civarında ama İstanbul'da iç kesimlere doğru gittiğimizde bu sıcaklık değerleri 30-31 derecelere kadar çıkıyor.