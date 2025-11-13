Kara kutu nedir, uçağın neresinde? Uçaklardaki kara kutu neden turuncu renkte?

KARA KUTUDA NASIL KAYITLAR BULUNUR?

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), olası kazaların ardından verilerin eksiksiz toplanabilmesi için her uçağın iki kara kutu bulundurmasını zorunlu kılmıştır. Bunlardan ilki, uçağın son 25 saatlik uçuş verilerini konum, irtifa, hız gibi 88 farklı parametreyi kaydeder. İkinci kutu ise kokpitteki son iki saatlik sesleri içerir pilotların konuşmaları, uyarı sesleri ve ortam gürültüsü gibi veriler bu cihazda saklanır.

Zorlu koşullara dayanması için özel testlerden geçirilen kara kutular, 1100 derece sıcaklığa bir saat boyunca, tuzlu suda ise 30 gün boyunca dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu olağanüstü dayanıklılığı sayesinde, çarpma sonrasında bile içindeki veriler korunur ve kazaların nedenlerini aydınlatmada hala en güvenilir bilgi kaynağı olmayı sürdürür.