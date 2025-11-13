Kadraj Galeri Kadraj İkon Uçak kazalarının sırrını çözen teknoloji! Kara kutu nasıl çalışıyor, neden turuncu renkte?

Uçak kazalarının ardından tüm dikkatler, kazanın gizemini çözebilecek kara kutuya çevrilir. Aslında rengi kara değil, parlak turuncu olan bu küçük ama hayati cihaz, gökyüzündeki en güvenilir tanık olarak görev yapar. Peki kara kutu uçağın neresinde ve hangi kayıtlar bulunur? İşte adım adım çözüm süreci...

Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:23
Kara kutu nedir, uçağın neresinde? Uçaklardaki kara kutu neden turuncu renkte?

Her saniyeyi, her sesi ve her detayı kaydeden kara kutular bir kazanın neden meydana geldiğini, son anda kokpitte neler yaşandığını ve hangi teknik verilerin değiştiğini ortaya çıkarır. Havacılığın "uçuş kaydedicisi" olarak adlandırılan bu teknoloji, gökyüzünün en büyük sırlarını çözer. Peki kara kutu neden turuncu renkte? İşte merak edilenler…

KARA KUTU NEDİR?

Uçuş sırasında gerçekleşen her ayrıntıyı kaydeden kara kutular, ortalama bir ayakkabı kutusu büyüklüğünde ve yaklaşık 5 kilogram ağırlığındadır.

KARA KUTU UÇAĞIN NERESİNDE?

Bir uçak kazası yaşandığında, uçağın en sağlam bölgesi olan kuyruk kısmına yerleştirilen bu cihazlar, titanyum ve çelikten üretilen özel gövdeleri sayesinde hem yüksek sıcaklıklara hem de şiddetli darbelere karşı direnç gösterir. Eğer uçak suya düşerse, kara kutunun içindeki acil durum vericisi devreye girer ve yaklaşık 30 gün boyunca düzenli sinyal göndererek enkazın yerinin tespit edilmesine yardımcı olur.

KARA KUTUDA NASIL KAYITLAR BULUNUR?

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), olası kazaların ardından verilerin eksiksiz toplanabilmesi için her uçağın iki kara kutu bulundurmasını zorunlu kılmıştır. Bunlardan ilki, uçağın son 25 saatlik uçuş verilerini konum, irtifa, hız gibi 88 farklı parametreyi kaydeder. İkinci kutu ise kokpitteki son iki saatlik sesleri içerir pilotların konuşmaları, uyarı sesleri ve ortam gürültüsü gibi veriler bu cihazda saklanır.

Zorlu koşullara dayanması için özel testlerden geçirilen kara kutular, 1100 derece sıcaklığa bir saat boyunca, tuzlu suda ise 30 gün boyunca dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu olağanüstü dayanıklılığı sayesinde, çarpma sonrasında bile içindeki veriler korunur ve kazaların nedenlerini aydınlatmada hala en güvenilir bilgi kaynağı olmayı sürdürür.

KARA KUTU NEYİ KAYDEDER?

Orta büyüklükte bir uçakta kaydedilen 88 parametreden bazıları şunlardır:

◾Zaman

◾Basınç irtifası

◾Hava hızı

◾Baş doğrultusu

◾Dikey ivme

◾Yunuslama (pitch) durumu

◾Roll (eğim) durumu

◾Pilotun telsizi açma/kapama hareketi

◾Motor gücü

◾Otopilotun devrede olup olmadığı

◾Uzunlamasına ivme

◾Yunuslama kontrol verisi

◾Lateral (yanal) kontrol verisi

◾Rudder (dümen pedalı) verisi

◾Asli yunuslama kontrol yüzey pozisyonu

◾Asli lateral kontrol yüzey pozisyonu

◾Asli yalpa kontrol yüzey pozisyonu

◾Lateral ivme

◾Yunuslama yüzey kontrol pozisyonu

◾Kokpitte flap yüzey seçimi (firar kenarı)

◾Kokpitte flap yüzey seçimi (hücum kenarı)

◾Dış ortam sıcaklığı

◾Otopilot durumu

◾Radyo irtifası

◾Hücum açısı

◾Hidrolik basınç

◾Yer hızı

◾Fren basıncı

◾DC elektrik dağıtıcı statüsü