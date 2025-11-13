Kara kutu nedir, uçağın neresinde? Uçaklardaki kara kutu neden turuncu renkte?

KARA KUTU NEYİ KAYDEDER?
Orta büyüklükte bir uçakta kaydedilen 88 parametreden bazıları şunlardır:
◾Zaman
◾Basınç irtifası
◾Hava hızı
◾Baş doğrultusu
◾Dikey ivme
◾Yunuslama (pitch) durumu
◾Roll (eğim) durumu
◾Pilotun telsizi açma/kapama hareketi
◾Motor gücü
◾Otopilotun devrede olup olmadığı
◾Uzunlamasına ivme
◾Yunuslama kontrol verisi
◾Lateral (yanal) kontrol verisi
◾Rudder (dümen pedalı) verisi
◾Asli yunuslama kontrol yüzey pozisyonu
◾Asli lateral kontrol yüzey pozisyonu
◾Asli yalpa kontrol yüzey pozisyonu
◾Lateral ivme
◾Yunuslama yüzey kontrol pozisyonu
◾Kokpitte flap yüzey seçimi (firar kenarı)
◾Kokpitte flap yüzey seçimi (hücum kenarı)
◾Dış ortam sıcaklığı
◾Otopilot durumu
◾Radyo irtifası
◾Hücum açısı
◾Hidrolik basınç
◾Yer hızı
◾Fren basıncı
◾DC elektrik dağıtıcı statüsü