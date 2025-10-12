Kadraj Galeri Kadraj İkon KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu

KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 Ekim'e ait son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre 6 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bazı bölgelerde kar yağışı beklenirken, birçok kentte de yağmur etkili olacak. Peki hangi illerde kar yağacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava durumu raporunun detayları.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 09:26
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yeni tahminlere göre yurt genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. Hava sıcaklıkları özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Uzmanlar yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini belirtiyor.

KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu

METEOROLOJİ'DEN 6 İLE "SARI" UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Artvin, Hatay, Rize, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımladı.

KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu

LAPA LAPA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Uludağ'da sağanak yağışların ardından etkisi gösteren kar yağışı ile birlikte, zirve beyaz örtüye kavuştu.

Kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerinde seyrederken vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden gece yarısı Uludağ'a akın etti.

KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu

YAĞIŞLI HAVA YURDU SARDI

Meteoroloji'nin son verilerine göre Türkiye'nin büyük bölümü bugün parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında.
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu

Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.