KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 Ekim'e ait son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre 6 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bazı bölgelerde kar yağışı beklenirken, birçok kentte de yağmur etkili olacak. Peki hangi illerde kar yağacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava durumu raporunun detayları.
Giriş Tarihi: 12.10.2025 09:26