KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu

YAĞIŞLI HAVA YURDU SARDI

Meteoroloji'nin son verilerine göre Türkiye'nin büyük bölümü bugün parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.